“Queremos cerrar una etapa y hacer el duelo”, dijo la mamá de Agustina Bustos

Desde mañana martes y hasta el próximo jueves se llevará adelante en Bahía Blanca el juicio por jurados respecto del asesinato de la joven Agustina Bustos, ocurrido en abril del 2018 en el Barrio Rucci. Por el hecho está preso Matías Moreno, el único imputado.

Laura Moreno, madre de Agustina, conversó esta mañana con el equipo del programa “Vive cada día”, que se emite por La Brújula 24. “Las expectativas que tenemos son muchas, porque esperar cuatro años no fue fácil. Dos suspensiones de juicio y mucho tiempo tratando de tener paciencia y que llegue este momento, por eso es bastante difícil”.

“Queremos cerrar una etapa y poder hacer el duelo por el asesinato de mi hija”, indicó.

En esa misma línea, Laura explicó que “la verdad es que hace una semana que he tenido cambios en el cuerpo, me enfermé, no duermo, no como, sigo trabajando y haciendo mis cosas, pero mi cabeza solo esta puesta en una cosa. Son sensaciones horribles, volviendo a vivir lo que ya pasamos”.

“Trato de cuidar a mis otros hijos para que estén contenidos, tengo una de 16 años que ese día lamentablemente fue conmigo a buscarla y otro de 13 que en ese momento era muy chiquito. Tengo que tratar de estar fuerte y no lo soy, me equivoco con ellos como lo puede hacer cualquiera. Necesito terminar con esto de una buena vez”, aseveró.

Y a modo de análisis manifestó que “he tratado de no mirar los resultados de los juicios por jurados porque hubo muchos y creo que no es bueno hacerlo. Si nos ponemos a ver no ayuda mucho, hay que explicarle a 12 personas sobre una calificación jurídica que no entienden, solo pueden decir si la mató o no”.

Cabe recordar que según consta en la causa, el hecho se produjo el 3 de abril de 2018, en inmediaciones de la Piedrabuena y Sáenz Peña, cuando acusado le habría quiso robar la mochila a Agustina. Para ello, Moreno le aplicó tres puntazos, uno de los cuales le causó la muerte.