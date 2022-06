Verstappen aprovechó el abandono de las Ferrari y estiró la ventaja

Más líder que nunca. El neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar, por delante de su compañero mexicano Sergio Pérez, el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo del año, que se disputó este domingo en el circuito urbano de Baku, la capital del país.

Verstappen, de 24 años, logró su 25° victoria en la F1, la quinta del año, al liderar el tercer doblete de Red Bull de la temporada; en una carrera que ‘Checo’ acabó segundo -firmando su vigésimo podio en la categoría reina- y el inglés George Russell (Mercedes), tercero; por delante de su compatriota y compañero Lewis Hamilton, cuarto este domingo en Azerbaiyán.

The pass that sealed Verstappen's fifth win of the season



