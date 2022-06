En la última década, 6 de cada 10 argentinos fueron pobres

En los últimos doce años, 3 de cada 10 argentinos no dejaron de ser pobres, mientras que al menos 6 de cada 10 lo fue alguna vez. En la actualidad 4 de cada 10 son pobres, no solo porque el sueldo está por debajo de la línea de pobreza, sino que también es por no poder tener una vivienda digna, educación, servicios básicos, etc. El dato más alarmante es que 1 de cada 10 experimenta hambre de manera crónica.

Los daros son obtenidos del nuevo informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que se denomina: “Radiografía de la pobreza en Argentina, ¡es urgente acortar distancias!”.

En todos estos años, nada más que el 36,4% de la población logró mantenerse constantemente por encima de la línea de la pobreza. El 29,6% fue crónicamente pobre, es decir, se mantuvo sistemáticamente por debajo de ella. Así, el 64% de los argentinos paso por la pobreza en algún momento.

“Hay un 60% de la población que ha sido pobre en algún momento en los últimos años, alrededor del 30% lo ha sido de manera permanente; mientras que sólo 1 de cada 3 argentinos no conoce la pobreza. Tenemos que dar respuestas estructurales a esto, políticas de desarrollo que atiendan los problemas urgentes de la gente a través de la educación, la salud, el empleo y el trabajo, y también políticas activas que atiendan la pobreza estructural”, señaló Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

“Una parte importante de la sociedad no logra cumplir sus sueños y muchos ni siquiera satisfacer sus necesidades elementales. El problema argentino es que esta pobreza no es nueva: no hemos logrado encontrar las coordenadas de una política de estado capaz de dar respuestas a las necesidades de trabajo y de desarrollo humano de nuestra sociedad”, agregó.

Fuente: Diario Popular