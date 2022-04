Bahiense busca su origen biológico: “Ya no sé qué puerta tocar”

Mónica Ceresani es una de las tantas personas que en este país está detrás de la búsqueda de su origen biológico. Mónica es una docente bahiense de 55 años, jubilada, que procura conocer su identidad. Esta tarde habló con La Brújula 24 en el programa “Nunca es tarde”.

“Siempre creí que era hija biológica de mis padres adoptivos. Desde pequeña yo notaba algo distinto, como que no me sentía totalmente en mi lugar. Siempre indagaba pero era como un tabú, nadie me contaba nada y todos me decían que no podía creer eso que me dijeron (de que no era biológica de sus padres). Desde los 8 años que yo lo intuía. Mirando las fotos de mis viejos, me decían que yo era la morochita de la familia”, expresó.

“A los 20 años primero se enteró mi hermana que era adoptada pero ella no tuvo interés en saber de sus orígenes. Fue una revolución en la familia pero yo no sabía nada, todavía lo seguían ocultando”, agregó Ceresani, quien cursó sus estudios en el Colegio María Auxiliadora.

“Mis viejos querían a un varoncito y me tuvieron a mí. No sé de qué manera ni nada a través de un ginecólogo conocido de acá. Mis viejos para mí son lo más, pero igualmente yo siempre quise saber. Después de que se enteró mi hermana, no tuvieron más remedio que contarme a mí. A mí me agarró una depresión terrible y no entendía nada. No podía creer que a mí me hubieran abandonado. Lo fui resolviendo de a poco, hablando con mis compañeras en el jardín maternal donde trabajaba”, indicó.

Incursionó en grupos en las redes sociales para tratar de dar con algún familiar biológico, sin que por el momento surgieran novedades relevantes, más allá de tener un par de interesados en realizarse un cotejo de ADN.

“Ya no sé qué puerta tocar. Mis hijos me apoyan y me dicen que quisieran verse reflejados en la historia de abuelos, tíos, primos”, manifestó.