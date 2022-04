Adoctrinamiento en las escuelas: escuchá el fuerte cruce entre dos concejalas

En la sesión ordinaria de este jueves, el Honorable Concejo Deliberante aprobó sobre tablas y por mayoría el proyecto de resolución solicitando tratamiento del proyecto de ley por el cual se propicia la participación democrática y se establecen criterios para evitar el adoctrinamiento político partidario en los establecimientos educativos.

Una de sus autoras es la edil oficialista Soledad Martínez, iniciativa que despertó el rechazo de la oposición local, encarnada en la figura de su compañera de recinto Analía López. Ambas, expusieron sus argumentos en LA BRÚJULA 24, protagonizando un fuerte cruce en vivo, en el programa del periodista Germán Sasso.

“Le pedimos al gobierno de la Provincia que arbitre los mecanismos necesarios para denunciar esta clase de actos, con contenidos que llegan a través de textos en las aulas. Hay muchísimos hechos que hemos visto, cuadernillos en pandemia con un claro sesgo ideológico-partidario, portales educativos donde se publicó material con el mismo sentido”, destacó Martínez.

A su turno, López retrucó: “No es cierto que haya adoctrinamiento, es muy peligroso porque se cercena el derecho a la libertad de cátedra de los profesores y docentes, como también el de estudiantes y estudiantas a recibir multiplicidad de voces. Todos los docentes tienen la libertad de elegir los textos y el material”.

“Como docentes tenemos que propiciar la participación democrática dentro de un marco de respeto y pluralidad, en pos del espíritu crítico, formando y sin ejercer coacción. En el caso de la docente de La Matanza, que fue defendida enfáticamente por el presidente Alberto Fernández y hasta quedó grabada es un claro ejemplo de adoctrinamiento. En el portal educativo de Entre Ríos subieron un cuento del ‘gorila gorilón’. En Pilar hicieron funcionar una escuela secundaria en un local partidario de La Cámpora”, contestó quien meses atrás fue intendenta interina.

Casi de inmediato, llegó la contestación de la dirigente K: “Se enviaron libros a las escuelas durante la ex Presidenta Cristina Kirchner que estaban en las bibliotecas y no eran de uso obligatorio. Esto es muy peligroso porque sería como instalar una caza de brujas. Y mucha gente de afuera sin formación académica presentar denuncias que limitarían y censurarían al docente para preparar sus clases. Me parece una barbaridad. El propio sistema educativo cuenta con su mecanismo de supervisión y sanción, para eso existen los directivos. Me parece que por casos aislados o particulares de la totalidad de la Provincia, establecer que particulares denuncien y generen un manto de sospechas sobre la labor de la docente, es una barbaridad”.

Por último, Martínez apuntó: “Me parece que los cuadernillos de la pandemia se distribuyeron y Unicef aclaró que, más allá de haberlos financiado, no estaba de acuerdo con el claro sesgo ideológico y partidario de su contenido. Docentes y chicos nos escriben a nuestro Instagram merecen tener un lugar donde puedan ser escuchados. Describen situaciones dentro del aula y textos con un claro adoctrinamiento. Acusarnos de que queremos volver a la dictadura es una comparación innnecesaria”.

“Como concejala de la ciudad, sería más importante que nos aboquemos a garantizar la seguridad y la habitabilidad de los edificios, trabajando preventivamente. De las promesas hacemos realidades, ustedes hacen incumplimientos. Parece que quieren volver a la época de la dictadura cuando se prohíbían determinados textos no afines al pensamiento de un gobierno de turno”, cerró López.