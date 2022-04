Alex Caniggia y Melody Luz, enamorados fuera del reality

Para cerrar la semana no podía faltar una nueva entrega de Laura Ubfal en el aire del programa “Vive cada día”, por La Brújula 24.

Porque lo relacionado el mundo del espectáculo lo encontrás en un solo lugar, siempre.

Salio todo bien en la cirugia de @balfederico en Rio de Janeiro — Laura Ubfal (@laubfal) April 29, 2022

ATAV 2: los nietos de la Polaca, de Bruno, amor y democracia

Pasados 40 años de la primera temporada de “Argentina, tierra de amor y venganza”, ya anticipamos que la historia pasará por los nietos de aquellos personajes con los que el público se identificó y encariñó a lo largo de la telenovela de Polka.

De aquella historia original llegará la nieta de la Polaca y de Aldo (China Suárez y Gonzalo Heredia) que será Ana López Moretti (Justina Bustos), quien ingresará al mundo del teatro de revistas y desde Mar del Plata llegará a vivir a la Capital junto a un amigo, Antonio Salvat (Toni Gelabert), hijo de Pedro (Rafa Ferro), descendientes de Bruno y Lucía (Albert Baró y Delfina Chaves).

Por ellos pasarán dos de las historias centrales de la trama de “ATAV 2”: la revista porteña de los 80, su brillo, su éxito y también sus acosos y la doble vida de algunas figuras, con la participación especial por pocos capítulos de Darío Barassi y los roles de Andrea Rincon y Belen Chavanne.

Justamente Belen será el eje de otra trama fuerte, la de la violencia de género, con su pareja (Alan Daicz) y sus padres serán Fede Delía y Gloria Carrá. Y Toni protagonizará con Tato Quattordio una difícil historia de amor homosexual. Otra línea la llevará el personaje de Virginia Lago, quien será una Abuela de Plaza de Mayo en los comienzos de la democracia. Su hija, desaparecida, será Julieta Diaz y esa abuela buscará a su nieto, apropiado por los militares.

Muy interesantes contenidos para la nueva apuesta de Polka, que se comenzará a grabar el próximo 9 de mayo, con escenografías que reflejarán la época.

Jorge Lanata: “Vamos a comprar pochoclo para el juicio contra Burlando”

Después de que Fernando Burlando agrediera a Jorge Lanata diciendo que “prefiero ir al Bailando o hacer pesas antes que sacarme fotos fumando” y el concepto más grave de “prefiero hacer pesas y no drogarme”, el periodista está esperando, según él, muy entusiasmado, el juicio contra el famoso abogado.

“Ayer el señor Burlando dijo que me va a hacer juicio, me encanta” dijo Lanata en esta mañana en Radio Mitre.

“Es una oportunidad para que se sepa cómo es su conducta y qué cosas hace”, agregó el conductor de “Lanata sin filtro” quien ya dijo que no contraría a Burlando como su abogado.

“Mi abogado va a ser Gabriel Cavallo” anticipó Lanata y agregó “vamos a comprar pochoclo y nos vamos a divertir en el juicio. Le recomendamos a Burlando que repase sus textos de derecho porque le van a servir”, cerró.

Recordemos que el conflicto entre Burlando y Lanata comenzó cuando Barby Franco develó que no habían sido invitados a la boda del sábado, siendo que la doctora Elba Marcovecchio trabajó durante siete años en el estudio del abogado en La Plata.

Elba y su flamante marido, Jorge Lanata, develaron que no hay relación entre ambas parejas y que Burlando le debía un año de honorarios a la letrada y allí ardió Troya por ambas partes, que hoy termina en un juicio.

Alex Caniggia y Melody Luz, enamorados fuera del reality

Los mimos, la buena onda y la relación hot entre ellos, se vio dentro de la “ficción” del reality de “El hotel de los famosos”, pero ahora la historia entre Alex Caniggia y la bailarina Melody Luz, pasó las paredes de la estancia de Cañuelas y la pareja se muestra enamorada en distintos boliches y restaurantes porteños.

Así lo confirmó el periodista Gustavo Mendez, spoileando dos de los participantes que ya habrían salido del juego.

De hecho ya hace dos semanas, Charlotte subió una foto con su hermano, que demostraba que había salido del reality que tiene tres semanas adelantadas de grabaciones y que, dadas las ediciones, está todavía más estirado.

Con info de Laubfal.com