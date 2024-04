Caruso Lombardi vuelve a dirigir: a qué equipo buscará salvar del descenso

El reconocido entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi, con pasado en clubes como Racing, San Lorenzo y Argentinos Juniors, se prepara para embarcar en una nueva aventura profesional al tomar las riendas de Miramar Misiones, conjunto en la primera división de Uruguay. Tras tres años sin dirigir, desde su última experiencia en Belgrano de Córdoba, el DT se desvinculará de su labor como panelista en TN Deportivo este domingo para viajar a Montevideo y ser presentado ante su nuevo equipo el lunes.

Esta decisión marca un hito en la carrera de Lombardi, no solo por regresar a la dirección técnica después de un significativo parate, sino porque será su primera experiencia en el extranjero. “Es muy lindo hacer una experiencia en otro país. No es fácil el fútbol uruguayo, es complicado. Muchos DT argentinos han ido para allá y les cuesta mucho. Pero es un fútbol que siempre me gustó por la garra de los equipos”, expresó con entusiasmo en diálogo con TN.

El técnico de 62 años viene de superar una operación en la que se le extrajo un tumor de la cabeza el año pasado. “Todavía estoy saliendo. Quiero ver si el cuerpo responde. Todavía tengo complicaciones, pero voy a poder dirigir”, advirtió el estratega.

El conjunto de Montevideo se encuentra en una delicada situación al figurar en la última colocación de la tabla de posiciones del Torneo Apertura con solamente tres unidades al igual que Fénix y Cerro. Comenzaron su travesía en el torneo con tres derrotas en fila y luego hilvanaron tres empates en sus últimas presentaciones (Fénix, Rampla Juniors y Cerro). El próximo compromiso será el sábado, visitando a Racing de Montevideo (octavo, con siete unidades). Sin embargo, se estima que el estreno oficial de Caruso Lombardi al frente de Miramar Misiones sea el lunes 15 de abril como local ante un poderoso de la región, como Nacional.

“Tuve como diez o doce ofertas de trabajo acá, pero me han cortado la libertad de trabajar. Buscaron que me enoje para sacarme del ruedo. Me molesta irme de mi país”, expresó, manifestando su descontento y apuntando indirectamente a la cúpula de la AFA por el trato hacia profesionales del deporte.

El estratega viene de desempeñarse como columnista en televisión durante los últimos tres años. “Me han tratado de lo mejor y me dejaron las puertas abiertas para volver. Es una de las cosas que más me duele: dejar un programa de tanto éxito”, destacó.

“Ahora me puede ir bien y me van a decir que soy un genio o si me va mal me van a decir fracasado. Agarro un equipo que está último, recién ascendido, pero que tiene cosas interesantes. Vamos a ayudarlo a salir adelante”, concluyó.

