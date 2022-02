El cruce entre dos concejalas por el pase sanitario y la quita de tasas a gastronómicos

Dos de los temas que se robaron la atención este miércoles en la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante fueron analizados por dos concejalas con posturas antagónicas sobre la obligatoriedad del pase sanitario y la eximición de tasas a favor de los gastronómicos.

Analía López, del Frente de Todos, explicó por qué votó en contra de la instalación de plataformas urbanas en bares y restaurantes: “Es falaz el fundamento que plantea el oficialismo, porque en la realidad vemos que se usa el espacio público para un emprendimiento privado porque solo tienen acceso los y las clientes que consumen en el local”.

Además, indicó que “la creación de las plataformas se tomó en 2020, en plena crisis pandémica y hoy la realidad es diferente. En su momento acompañamos la ordenanza de creación, pero se desvirtuó el espíritu”.

Valeria Rodríguez (Avanza Libertad) defendió la iniciativa: “Votamos a favor porque esta posibilidad de incentivar y facilitar la generación de empleo, en momentos de reactivación recesiva, no menciona que en 2020 estábamos en situación de desastre económico. Hubo rubros que se vieron particularmente golpeados como los gastronómicos”.

En paralelo, exclamó que “esta eximición de impuestos no alude exclusivamente a gastronómicos. Y la ordenanza estipula seis meses de vigencia. Como concejales tenemos que presionar para que el espíritu de la norma por la que se crearon la plataforma se cumpla. No creo que sea bueno generalizar, ni estigmatizar a cada sector, quizás algunos no tengan conocimiento en detalle de los aspectos técnicos de las plataformas. Lo importante es marcar cuáles son los errores y resolverlos”.

López retrucó que “el proyecto de ordenanza no vino informado desde el área de Economía y el sector de Recaudación. Muchas veces se piden recursos para asistencia social, para modernizar espacios públicos y la respuesta que recibimos del Ejecutivo es negativa”.

“La implementación de las plataformas está viciada de errores, no garantiza que sea inclusivas ni que los criterios de construcción sean uniformes. La única indicación que recibe el comerciante es un croquis”, finalizó sobre ese tema la dirigente kirchnerista.

A su turno, Rodríguez cerró el debate sobre este aspecto recalcando que “ver gente sentada tomando algo no significa que a los gastronómicos les esté yendo bien. Hay lugares gastronómicos que están abiertos todo el día, hay que tener un negocio para saber lo que significan los números de la economía”.

Pase sanitario, sí o no

Luego evaluaron otra de las controversias de ayer. Mientras Valeria Rodríguez fue contundente: “El pase sanitario es inconstitucional, no hay espacio para la interpretación. No se puede exhibir a mostrar algo que no es obligatorio”.

Mientras que Analía López salió al cruce: “El posicionamiento de nuestro bloque tiene que ver con el cuidado de la salud, un tema que ya se había abordado en otras sesiones. El derecho de uno termina cuando empieza el de los demás”.

“Consideramos solicitar el pase sanitario tiene que ver con una política del momento vinculado con la vacunación, sino también para cuidar al que se inmunizó y no quiere ser contagiado por alguien que no recibió las dosis”, concluyó.