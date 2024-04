Denuncian a vecino que acumula basura: “Tenemos mucho miedo por el dengue”

Celeste vive en Villa del Parque y está muy preocupada. Tiene un vecino que acumula basura en su casa, ubicada en Cipolletti al 800, y teme por la proliferación del dengue.

En diálogo con el programa “Hora Pico”, emitido por La Brújula 24, la mujer contó que “es una situación que viene de hace años, yo vivo acá hace 15, pero viene de antes. Este señor empezó a acumular cosas, pedazos de auto, cacharros, de todo”. “Ya le dijeron mil veces que limpie, le hicieron denuncias y lo multaron, pero nunca pagó”.

“La Municipalidad nos dice que adentro no se pueden meter. Pero estamos desbordados, aparte de los olores, hay muchos gatos. Hubo ya muertes de perritos por toxoplasmosis, los chicos juegan en la vereda y es un peligro”, detalló con indignación.

Luego, Celeste comentó que “sobre Cipolletti tiene un camión estacionado hace años que se llena de mugre. Es un horror, estamos muy preocupados por el dengue. Últimamente está poniendo cosas en la vereda también, el portón se ve como asoma la chatarra”.

“Yo personalmente no lo conozco, nunca lo vi, pero he visto pasar gente de su familia y ellos viven tranquilos, pero a esta altura es un tema de salud. En verano es insoportable el olor, me lo contó la chica que vive al lado. Supuestamente, la ley lo apaña porque es algo de su ambiente privado, aunque ya afecta a los demás”, resaltó.

Y recordó que “me comuniqué con la Delegación Sesquicentenario y me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, y hace un tiempo mandé una carta a Saneamiento, pero no tuve respuesta de ningún tipo”.

Cabe destacar que mientras se emitía la nota con Celeste, desde la sede de Policía Ecológica se comunicaron con la producción para señalar que debía plasmarse la denuncia pertinente.