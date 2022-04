Luz, por primera vez tras el accidente: “Fue clave el apoyo de la gente para recuperarme”

Luz Arias, la bahiense que se recupera de las graves heridas sufridas hace casi dos semanas en la Isla de Cozumel, se prepara para regresar desde México y continuar con su larga recuperación en Bahía Blanca. La moto en la que se desplazaba junto a Darian Stacco (internado en el Hospital Fernández) fue embestida por un móvil policial.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la joven describió sus sensaciones luego de superar las horas más críticas y una operación que incluyó la amputación de una de sus piernas: “Fue difícil todo este proceso, costó mucho, pero el hecho de estar afuera del hospital, tranquila y con mi familia ayudan a poner toda la garra”.

“No veo la hora de llegar a Argentina para comenzar la rehabilitación. Esto es algo que le pasó a mucha gente que pudo salir adelante y terminó escalando montañas. Estoy tranquila, no me bajoneo y me quedo con lo positivo”, enfatizó en el programa “Vive Cada Día”.

Además, Luz resaltó que “cuando desperté en el hospital y me enteré de toda la movida que se generó fue muy lindo, fue clave recibir el apoyo de tanta gente que me cargó de fuerzas para poder recuperarme rápido”.

“Mi familia no me dejó sola ni un minuto, estoy muy agradecido con ellos. Ahora es tiempo de buscar a los mejores profesionales, sé que toda la ciudad está junto a mi y con eso todo será más sencillo. Si todo sale bien, el domingo tenemos el vuelo a Buenos Aires y el lunes llegaremos a casa”, resaltó, orgullosa.

En paralelo, Luz admitió que “nos piden varios requisitos para que pueda subirme al avión, tengo que hacerme un análisis que debe dar bien para poder regresar. En México me sentí muy bien tratada, hice muchos amigos y, quizás en un futuro, pueda volver a estas tierras. Este es un lugar que superó las expectativas, incluso mi hermana melliza había conseguido trabajo”.

“Mi objetivo ahora es la recuperación, después veré qué hago con mi futuro. Lo que pasó con Santi Maratea fue tremendo, habló mucho con mi hermano y una vez conmigo. Me dio una mano muy grande, pero sobre todo los vecinos de mi ciudad que fueron incondicionales”, añadió, en otro tramo de su testimonio radial.

Por último, después de reconocer que extraña los mates y el asado, además de pedir por la pronta recuperación de Darian, aseveró: “Del accidente no recuerdo absolutamente nada, solo me acuerdo que se nos venía encima la camioneta de la Policía. No tengo imágenes de la gente que nos ayudó ni de la ambulancia, solo a partir de que me desperté en el hospital”.