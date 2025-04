El caso de una argentina que lleva diez días desaparecida en México: qué hipótesis maneja la justicia

"Llegó como turista, pero ya se le había terminado el tiempo de estadía en el país", le confirmó a Clarín la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que lleva adelante la investigación por la desaparición de María Belén Zerda (38), la argentina que buscan desde el 6 de abril en México. Tras 10 días sin rastros, la fiscalía descartó que haya sido víctima de un secuestro. Además, en base al testimonio de testigos, sostuvo que la joven se habría perdido en una zona selvática.

La comunicación buscó llevar cierta tranquilidad en un caso que, en un primer momento, generó sospechas de un posible vínculo con redes de trata, cuyas operaciones en la zona vienen creciendo en los últimos años, según reportaron medios locales. De hecho, María Belén es la octava mujer desaparecida en la región en lo que va del mes.

Lejos de esta hipótesis, los investigadores asociaron el caso de la joven argentina con un problema de salud mental. "Las primeras investigaciones descartan que haya sido víctima de una privación ilegal de la libertad, ya que, según testigos, la mujer padece de esquizofrenia y fue durante un episodio de esta enfermedad que corrió hacia un área selvática", indicó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en un comunicado publicado en X.

"La Fiscalía General mantiene operativos de búsqueda en la zona donde fue vista por última vez para localizarla lo antes posible", agregó.

Shock y confusión

Belén llevaba más de un año viviendo en México y tenía su vida establecida en Cancún, donde trabajaba en una oficina. Su último posteo en Instagram fue el 30 de marzo, aunque después subió algunas historias de salidas. “Fue compañera de cuarto de una amiga mía que después se mudó a Estados Unidos”, contó María, una conocida de Belén (a partir de una amiga en común) que la sigue en las redes sociales y que reside en Cancún desde hace 9 años.

En cuanto a la desaparición, relató: “No sabemos bien lo que pasaba por su mente. Algo le tuvo que haber sucedido para dejarla en shock por cómo actuó el fin de semana antes de perderse. Su actuar no era el de siempre. Ella pensaba que era sábado, como que se quedó en el tiempo. Estaba muy paranoica. Decía que la perseguían. No dejaba que mi amiga agarrara el celular y le pedía que lo apagara”. Y continuó: “En la selva estaba la casa de la amiga que la fue a buscar para no dejarla sola. La llevó a su casa y estuvieron juntas hasta que Belén se puso muy mal y salió corriendo sin teléfono ni pertenencias”.

