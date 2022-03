Un thriller, dibujos para adultos y un clásico de Disney: todo lo que hay que ver el fin de semana

Por Fernando Quiroga

Especial para La Brújula 24

Miami, Florida, Estados Unidos.

Atención que, previo a la gala de los Oscars, ¡hay mucho por descubrir! ¿Nos acompañás?

Netflix

Los Frutos del Viento

Película de interesantísima trama. Un hombre, interpretado por Jason Segel, se transforma en ocupa de una residencia de vacaciones que, aparentemente, parece estar vacía; hasta que súbitamente llegan su dueño (Un acaudalado interpretado por Jesse Plemons) y su esposa (Collins). Las consecuencias de esta llegada, desata un secuestro por parte de ese hombre sin nombre, quien, envuelto en desesperación, tiene como firme objetivo quedarse con todo a costa de todo.

La perdida de la condición de refugio con respecto a la naturaleza del hogar, es el objetivo del film; notar como la seguridad y la tranquilidad del espacio propio, pueden ser alteradas intempestivamente por una situación fortuita.

Con la dirección de Charlie McDowell, la película es claramente un thriller imperdible.

Downton Abbey

La popular serie inglesa anunció el estreno de su nueva película para abril de 2022. A pasitos de esta realidad, Netflix nos propone ver su precuela, una realización de exquisitez pos victoriana, de inigualable estética.

La trama de la película plantea la revolucionaria e inesperada visita del Rey George y la Reina Mary al icónico castillo de Yorkshire, en 1927. La vuelta de Charles Carson (Jim Carter) a pedido de Lady Mary (Michelle Dockery), es crucial en el filme; sin dudas, es el indicado para manejar adecuadamente la visita real. Dockery, Carter, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Allen Leech, Matthew Goode, Elizabeth McGovern, Joanne Froggatt, Maggie Smith y la querida Imelda Staunton quien, en la última temporada de The Crown aún no estrenada, interpreta a la Reina, forman el increíble elenco de una película donde lo fastuoso y lo pintoresco de la campiña británica, brillan en su máximo esplendor.

Amazon Prime Video

The Boy Presents: Diabolical

Cuando habla de dibujos animados para adultos, está instalada en la opinión pública la asociación con material condicionado… error, el sexo no tiene nada que ver en esta inicativa de considerar para adultos tales realizaciones; tal vez sí, la violencia, o quizás el tratamiento de la misma.

Hace unos años vimos The Boys. Atención, tómenlo como una recomendación también: si no vieron la serie The Boys en Amazon Prime Video, es un buen momento para hacerlo) que narra la creación de unos superhéroes bastante oscuros, abusando de sus poderes y dictando una firme y terrible dictadura económica.

Este spin off en dibujos animados (por llamarlo así) funciona como un agregado a las historias bajo el formato de animación, con episodios cortos de menos de quince minutos. Ocho capítulos que son, claramente, más leña al fuego para comprender los abusos corporativos de la agencia que, experimentando con seres humanos, logró superhéroes asesinos.

Una fuerte apuesta y crítica al imperialismo desde su costado más desgarrador.

Imperdible.

Disney +

Cruella

Bueno bueno…lo primero que voy a decir, es que el público se renueva. Conocimos al personaje de Cruella De Vil a través de la película clásica de Disney 101 Dálmatas; pero no fue hasta hace algunos años que la vimos en carne y hueso a través de la live action encabezada por Glenn Close.

Ahora, como las precuelas están en boga, y la juventud manda, una Cruella un toque más joven tenía que aparecer en Disney…y así fue; Emma Stone, perfecta para el papel, la encarna de maravillas.

Mucho no hay que decir sobre esta película que, recrea el mito de la maléfica enemiga de los dálmatas, solo que la tecnología CGI está presente y los giros de la historia son más que llamativos. En lo personal que encantó y, estoy seguro que a ustedes, les va a parecer lo mismo…

Ya, en la pantalla de Disney +