La columna de la Ubfal: Susana Gimenez llega en marzo

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que ElTrece inaugurara su nueva programación de la tarde, la cual al menos por ahora no movió el amperímetro en materia de números de rating.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Amazon Prime Video mostró el avance de LOL, el reality que Susana Gimenez grabó el año pasado en México para la plataforma con Grego Rosello de coconductor. El que se ríe pierde es la consigna de este show de comediantes, humoristas y standaperos que tienen que contar chistes sin reírse y que son, entre otros, Yayo Guridi, Charo López, Lucas Spadafora, Juampi González, Mica Lapegüe, Julián Lucero y Migue Granados. Prime Video anunció que la serie Amazon Original Last One Laughing Argentina se estrenará el 17 de marzo en el servicio de streaming. La más reciente entrega de la divertida serie de competencia de compendia ganadora del Emmy, será liderada por Susana Giménez, y contará con una mezcla de reconocidos y prometedores comediantes de toda Argentina, mientras se enfrentan por un gran premio monetario que será donado a una organización no gubernamental seleccionada por el participante triunfador. LOL: Last One Laughing Argentina estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios”.

“No fue una noche fácil, si bien se le pudo preguntar a Alfa todo lo que el público merecía saber, el hombre es rápido y sabe cómo esquivar las balas. Apenas entró al estudio, Alfa saludó a todo el mundo, sabia quién era quién y trató de justificar todos sus errores y acciones por las que la gente eligió sacarlo de la Casa de Gran Hermano, en el juego. Con todo, fue un debate apasionante donde dijo no estar enamorado de Camila, donde deseó que Romina gané finalmente el reality, donde reconoció sus molestias con Ariel y su cariño por Julieta y el rating trepó hasta el pico de los 28 puntos a partir del excelente piso que dejó el debut de The Challenge, siempre por Telefe. Mientras tanto, los jugadores tuvieron una agradable sorpresa cuando dos hermosos perritos mestizos de dos meses y medio, en adopción, entraron a la Casa y se convirtieron en las mascotas que deben tener en guarda, con todos sus cuidados. Los bautizaron Caramelo y Moro (por su color y por Santiago del Moro) y despertaron la ternura de todos quienes miraban el programa en este lunes”.

“Aunque su mamá dice que está todo bien, seguramente todavía no se limaron las diferencias entre una hija adolescente y una madre que tendrá sus propias reglas de educación. Lo cierto es que Fabian Cubero mostró hace pocos dias su alegría al volver con Indiana, su hija mayor de 14 años, de rendir las materias previas que habrían sido el motivo por el cual no viajó con su madre a Europa junto a sus hermanas menores y la pareja de Nicole Neumann, Manu Urcera. Mientras Nicole planea su boda, segun contaron en Intrusos para el próximo 8 de diciembre en Neuquen, zona de influencia de la familia de su novio, con otra fiesta tal vez en Buenos Aires; Cubero subió otra imagen de Indiana, a sus 14 años, con una amiga, acompañándolo a la cancha de Velez, donde él forma parte de la dirigencia. Nicole mostró fotos de sus tres chicas en distintas etapas de la vida, pero por ahora no parece haber habido reencuentro con su hija mayor”.