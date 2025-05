La columna de la Ubfal: la serie de Menem, en medio de un escándalo

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó todas las novedades del mundo de la farándula argentina, dentro de su habitual columna en el programa "Hora Pico".

"La serie de Carlos Menem fue un escándalo, seguramente más adelante se solucione, pero hoy está trabada en la Justicia por Carlos Nair, donde hay un problema con la sucesión. Hasta que no se resuelva, no saldrá a la luz. Esto se va a arreglar cuando alguien ponga el dinero, es una gran superproducción de Amazon Prime Video. Quizás les sirva de promoción para un futuro".

"Flor Vigna estuvo en un reality producido por Marcos Gorban, que fue quien hizo los primeros Gran Hermano. Hay una versión que levanté de Paula Varela es que se sintió un tanto estafada porque le habían prometido algo que no era. El tema es que tiene que estar oculta hasta que el programa no se vea. Se fue porque no se sintió nada cómoda. Se grabó en Perú y es para Chile".

"Gran Hermano ayer tuvo a sus nominados, todos menos Ulises que es el líder y Sandra. Ellos no saben que la votación será positiva. Ojalá se vaya Devi, no creo que le toque abandonar el programa porque Lourdes está en peligro. Veremos qué decide el público. La semana pasada se fue Lucía y no esperaba que eso ocurriera. Mientras tanto se preparan para hacer 'El Chavo'".

