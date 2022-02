“Vamos a terminar con la asimetría en el precio del transporte entre interior y AMBA”

Ni bien llegado a Bahía Blanca, donde mantendrá una reunión con el intendente Héctor Gay, el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio, pasó por el estudio mayor de La Brújula 24 y brindó una entrevista en el programa “Bahía Hoy”.

Primero, consultado sobre el Pase Libre Multimodal que vino a presentar en la ciudad, el funcionario de la administración Kicillof contó que “la Ley Nacional habla de acceso al transporte público para personas con capacidades especiales o con ciertas patologías, como los trasplantados. Hay una página donde uno acredita esa condición, eso entra en el registro y automáticamente nos impacta a nosotros en la Provincia. Luego se imprime esa tarjeta para facilitar el tránsito a quien le toca transitar con una condición especial”.

Y en esa misma línea, afirmó que “tiene que ver con una decisión del Estado, no de un gobierno, porque lo que estamos haciendo es mover una base de datos que en muchos casos hacía 6 años que no se actualizaba. Por eso a fin de este mes vamos a terminar de entregar unos 150 mil pases en la Provincia”.

Además, consultado sobre su reunión con el jefe comunal bahiense, indicó que “vamos a encarar una agenda en varios de los temas que afectan a la gente. Porque al vecino de cualquier punto de la provincia le importa poco la jurisdicción, acá hay que sentarse a trabajar. El Gobernador me encomendó evaluar la asimetría del precio del transporte entre el interior y el AMBA”.

Más del ministro D’Onofrio en La Brújula 24

Obras en la autovía Raúl Alfonsín. “Está trabajando ya el ministro –Leonardo– Nardini de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, no solo está en carpeta sino en resolución.

Puerto. “Merced a la bajante del Paraná, los buques están saliendo con el 50% de su carga y esto impacta en Bahía, por eso también me voy a reunir con el presidente del Puerto. Vamos a organizar con el Ejército un refuerzo sanitario, las condiciones de los transportistas a veces son muy duras, y debemos improvisar alguna playa para espera, podemos llegar a tener hasta 5 mil camiones y queremos que eso no sea caldo de cultivo de nada”.

Colectivos. “El subsidio desde el punto de vista estructural, matemático, es el mismo que se paga en el Conurbano al de acá, consta del salario del chofer, del combustible y el porcentual de renovación de la unidad. La diferencia está en la relación de pasajero-kilómetro. Pero no nos podemos quedar con eso, la asimetría existe y no podemos ponerlo en cabeza del bonaerense. Por eso estamos hoy acá, nos vamos a sentar distrito por distrito porque no es la misma la realidad de Bahía que la de Necochea. Le vamos a proponer al Intendente llevar adelante una mesa técnica entre cámaras de Transporte, Municipio y Provincia, establecer una estructura de costos bien realista y ahí sí readecuar subsidios”.

“La idea nuestra es tener claro cuánto es el monto que tendrá que aportar la Provincia para que esta diferencia no sea tan grande”.

“En Buenos Aires tenemos una realidad distinta al resto del país, normalmente una parte subsidia Nación, otra Provincia y un 20% el Municipio. Nosotros no le vamos a pedir el esfuerzo al municipio, se va a encargar la Provincia pero lo que queremos es tener una estructura bien realista de los costos, porque en algunos casos esa foto es vieja y no aplica”.

“La idea es bajar o quedar estancado, pero necesito saber por qué vale lo que vale el boleto. Lo mismo hablé con el intendente de Necochea ayer, donde de 35 pasó a 60 y ahora va a 80. Si vamos a ser socios en esto, trabajemos en conjunto para dar un mejor servicio. Lo más fácil siempre es subir la tarifa y la verdad que hoy la decisión del Gobernador es seguir trabajando para mejorar el poder adquisitivo de la gente”.

Boleto estudiantil. “Hace pocos días firmamos convenio con varias universidades del Conurbano. No hay ninguna discriminación, pero va a haber boleto estudiantil en toda la Provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando en la implementación, viendo cómo implementarlo”.