Padre indignado: juez de Faltas dictó el arresto domiciliario a su hijo por ir a una fiesta clandestina

Eduardo Fabio Rivero es un vecino de la zona que está muy indignado porque el Juez de Faltas Municipal de Adolfo Alsina le dictó arresto domiciliario a su hijo, menor de edad, por concurrir a una fiesta clandestina en tiempos de cuarentena.

“En un momento le hicieron una infracción a un montón de chicos que se juntaron en una fiesta. Llegó una notificación, yo el 31 de mayo fui al juzgado de Faltas a presentar el acta de constatación”, contó el hombre en diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24.

Y agregó: “Posteriormente, porque yo paso mucho tiempo en Bahía, me encuentro con que a mi hijo de 17 años este juez le dispuso 12 días de arresto domiciliario. Me puse a averiguar con distintos profesionales, y el miércoles pasado fui a la Defensoría Juvenil Penal de Trenque Lauquén y me mandaron a Fiscalía”.

“Nadie me dio una explicación en ningún momento”, se quejó Rivero. Y contó que “logré que lo vayan a ver dos asistentes sociales, después le agarró una infección en la mano y tuve que pedir permiso de vuelta, lo acompañó la policía al hospital. Hice una apelación y el juez me respondió que no, me dijeron que haga una revisión de prueba”.

“Después había que vacunarlo contra el covid, la tercera dosis, y lo fui a buscar a la casa de la madre con custodia policial. Hoy termina esto, pero la pregunta que yo me hago es si realmente es legal que un chico esté preso por una ordenanza municipal creada en el 2020, que un juez de Faltas tenga esa potestad”, insistió.

Y cerró: “Yo creo que esto está mal, que no es punible, de última que se la agarren con los padres”.