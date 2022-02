El incómodo momento que se vivió en uno de los últimos programas de Soy Rada

Durante el programa de El Trece que conduce el bahiense Agustín Aristarán, más conocido como “Soy Rada”, se vivió una situación inesperada y desagradable. En medio de uno de los juegos a los que se someten los participantes en Match Game, Celeste Muriega denunció que un famoso tuvo un percance estomacal.

Todo comenzó cuando Diego Gentile debía responder una de las preguntas que hizo el conductor, a quien le respondió que tipo de truco se le ocurría hacer: “Tenía dos opciones. Me fui por una artesanal, que es atar con el hilo y tirar la puerta”. respondió . Sin embargo, y mientras “Soy Rada” dialogaba con el actor, Muriega -con el perro de Diego Gentile en los brazos- interrumpió el momento y comenzó a reírse.

“¡Qué olor, chicos!”, se quejó la modelo. Increíblemente, el comentario pasó completamente desapercibido para el resto de los famosos, por lo que el presentador continuó haciendo referencia a la respuesta de Gentile. Y una vez más, Celeste Muriega tomó la palabra y reforzó: “Quiero decir que tu perro se está desgraciando o alguien acá, no sé… acá arriba hay un aroma. ¡Perdón, eh!”.

Gentile se defendió de la acusación y le contestó: “No, yo estoy acá arriba del escenario”. Soy Rada no supo cómo reaccionar frente a semejante denuncia y preguntó, sin todavía poder creerlo: “¿Está denunciando que alguien se desgració en vivo?”. “Esto no está pasando en mi programa. Esto no está pasando, de verdad no está pasando esto…”, repitió.

“Yo sabía que no había que darle harinas a tu perro”, concluyó Celeste, quien no podía contener la risa. Finalmente, Diego Gentile hizo una reflexión muy divertida: “Pará… igual quiero que esto quede claro y también aplica para el canal. Pedo de escenario, no tiene propietario”. Y todos volvieron a reír sin poder disimular la vergüenza. “¡Qué ganas de tatuarme esa frase! Me estaba por tatuar ‘soltar’, pero me voy a tatuar esa frase”, culminó Soy Rada.

Agustín Aristarán, más conocido como “Soy Rada”, estuvo más de cuatro meses como conductor de Match Game, programa por el que El Trece apostó de manera fuerte a mediados de 2021. Sin embargo, al presentador surgido como influencer en las redes sociales le costó mucho mantener números aceptables en el rating. Por lo tanto, Adrián Suar y el resto de los productores del canal decidieron levantarlo y darle fin al ciclo.

Fuente: LB24 / El Destape.