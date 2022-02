Juntos por el Cambio adelantó que apoyará el acuerdo con el FMI en el Congreso

Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio hablaron ante la prensa para informar las principales conclusiones del cónclave de la Mesa Nacional de la coalición opositora. Lo más relevante giró en torno al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que anunció el gobierno nacional días atrás.

“Vemos como positivo el principio de entendimiento que el gobierno ha iniciado con el FMI. Sostenemos lo que hemos dicho: no al default y que la Argentina tiene que honrar las deudas. El tema se trata en el Congreso, en donde hay una definición muy clara de JxC de no avalar el aumento de impuestos o de nuevos impuestos. Queremos marcar la gran irresponsabilidad de parte del oficialismo de no presentar la unidad frente a un tema de esta importancia ”, dijo Miguel Ángel Pichetto.

Patricia Bullrich confirmó que las diferencias internas quedaron “zanjadas” y sentenció: “Nunca vamos a empujar a la Argentina al default”.

Los dirigentes destacaron que en la reunión hubo grandes avances en relación a la institucionalización de la coalición. En ese sentido, Patricia Bullrich detalló que se dio un paso “histórico” con la creación de la Mesa Federal de Juntos por el Cambio, que estará compuesta por todos los partidos políticos que están en el Congreso dentro del interbloque.

Otro eje temático que se discutió durante la reunión de la Mesa Nacional giró en torno a las políticas públicas. El gobernador Gerardo Morales adelantó que la oposición presentará pronto una ley de emergencia contra el narcotráfico y la semana que viene hará una presentación pública de cara al inicio del ciclo lectivo: exigirán terminar con las burbujas, normalizar la actividad educativa e implementar evaluaciones en todo el país sobre el rendimiento académico.

Fuente: Infobae