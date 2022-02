Marcharon para pedir justicia por la muerte de David Garrido

La familia de David Garrido, quien falleció hace un año a las puertas del Hospital Municipal, realizó una marcha este miércoles para pedir que se haga justicia en su caso.

“Estamos todavía con mucho dolor por lo que pasó y lo que está pasando, la causa la tienen en pausa y del Municipio se lavan la mano”, dijo Johanthan, hijo de David Garrido.

En la tarde de este miércoles un grupo de familiares y amigos de Garrido pegaron carteles y se concentraron frente a la Municipalidad al cumplirse un año del hecho.

“No sabemos por qué la cusa está en pausa. Esperemos que no hagan otra cosa, por eso vamos a estar marchando siempre para que se aclare todo y que no pase como en otras familias, que no llegue a cerrarse. Que la justicia haga lo que tiene que hacer”, afirmó Jonathan en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Relató que hace exactamente un año su papá fue con un fuerte dolor en el pecho al Hospital Municipal y en la guardia no lo atendieron. “No le hicieron el triage. De allí se fue a otro hospital, pero al salir, como tenía un infarto, se cayó”.