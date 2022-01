El amarre de Barco: otro delantero se sumó al River de Gallardo

El delantero Esequiel Barco, proveniente del Atlanta United de la MLS, se realizó la revisión médica para sumarse al plantel de River como el sexto refuerzo del mercado de pases.

“Estoy muy feliz por superar la revisión, ahora a esperar por la firma del contrato. Se venía atrasando, pero ya se pudo hacer. Ahora a afirmar y ser jugador oficial de River”, manifestó la flamante incorporación.

“Cuando mis allegados me hicieron llegar el interés de River no lo dudé, y más cuando me llamó Gallardo”, afirmó Barco.

El ex Independiente, que emigró a la MLS en 2018 por una transferencia récord de 12 millones de dólares, se sumará a préstamo por una temporada con una opción de 8 millones de dólares.

Barco es el sexto refuerzo del equipo tras los arribos de Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero, Emanuel Mammana, Leandro González Pírez y Elías Gómez, que ayer firmó su contrato por tres temporadas.

El jugador esta tarde será presentado ante el plantel en el entrenamiento en el predio de Ezeiza y se pondrá a las órdenes de Marcelo Gallardo de cara a la próxima temporada.

