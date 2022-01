Memes: la tendencia digital que lidera un argentino

Juan Francisco Lorenzi, tiene 22 años, y es la mente creativa detrás de @aguanta la cuenta de memes más popular de Argentina con 3.4 millones de seguidores, que es furor en redes sociales. Con 9 años creó su primera cuenta de Twitter y hoy lidera AGUANTA! una productora de contenidos digitales humorísticos.

En sus primeras cuentas de Twitter llegó a tener entre 100 mil y 2 millones de seguidores donde estuvo compartiendo su trabajo.

“Incursionaba en el mundo de las redes sociales cuando mis compañeros ni siquiera comprendían de qué se trataba. Era el típico bicho raro, volvía del colegio y me pasaba horas con la computadora, viendo tendencias, stalkeando usuarios, empresas, analizaba comportamientos. Me gustaba tener seguidores, retuits y likes”, cuenta el joven oriundo de La Plata.

En 2016 decidió mudarse a Instagram y lanzó AGUANTA!, rápidamente se convirtió en un fenómeno. Se disparó la popularidad y la comunidad creció a pasos agigantados, sus memes se convertían en virales con millones de reproducciones e interacciones. En la actualidad, @aguanta tiene 3,4 millones de seguidores.

“Subo contenido desde hace cinco años todos los días, con perfecta regularidad y constancia, nunca dejé de hacerlo”, confiesa Lorenzi y no esconde sus ambiciones: “Siempre quiero tener más seguidores, no me gusta quedarme quieto”.

Los memes escalaron tan alto en las plataformas hasta posicionarse como uno de los recursos de comunicación más fuertes de los tiempos 2.0.

“Más allá de siempre estar en constante crecimiento, la pandemia potenció todo y explotaron los memes, mi negocio se consolidó con la pandemia”; aseguró Lorenzi.

En el proceso creativo, Lorenzi afirma que los memes que más alcance y aceptación tienen están ligados a la coyuntura, con abordajes humorísticos sobre la actualidad, ya sea la Copa América, la llegada de la navidad ó las series del momento.

Sabe que meterse en política es una mala idea (y hasta peligrosa). Todo lo referido a programas de televisión también mide bien, a partir de personajes muy famosos, se pueden hacer memes, videos, muchos de ellos alcanzando la etiqueta de viral.

Sus seguidores suelen colaborar con contenido, pueden crear sus propios memes desde la cuenta de Instagram, a través del “Generador de memes”.

