“Jamás pensé que se iba a conocer mi historia tras el robo del Banco Río”

Miguel Ángel Sileo fue el negociador del llamado “Robo del Siglo”, una situación de rehenes que llegó al cine con ese nombre y que lo dio a conocer, a pesar de que suma una larga lista de resoluciones exitosas.

“Jamás pensaba que como consecuencia de una situación con toma de rehenes, Miguel Sileo se iba a ser visible, y que se iba a conocer mi historia y que se iba a ver reflejada en la pantalla grande. Y que iba a tener un reconocimiento en la pantalla grande. Porque al final cuando terminan las condenas de los malos, aparece mi historia y es algo que vi como un homenaje”, comentó en el Instagram Live de La Brújula 24.

Para el momento en que ocurrió aquel episodio en 2006, ya había participado en unas 20 tomas de rehenes como la “persona que se encarga de resolver el problema”, como le gusta decir.

“Si lo miro desde afuera y me dicen que a un policía en un cine doscientos y pico de personas se levantan a aplaudirlo, Es de ciencia ficción, y me pasó. Y las cosas que me pasan, pedidos de saludos, hace poco me llamaron si quería participar en el guion de una película”, agregó Sileo sobre aquel episodio.

En la actualidad está retirado de la actividad de negociador, pero sigue formando policías trabajando como docente.

“Yo fui a rescatar victimas de un asalto, a dos las saque caminando y el resto las entre a buscar con el grupo táctico. No hay que quietarle mérito al hecho, el robo fue fabuloso esto que pregeniaron con su cabeza del mal. Fueron todos presos. Que después hay un montón de personas que creen que son Robin Hood… cada quien puede creer lo que quiere. Todavía hay gente que piensa que en EEUU le hicieron una autopsia a un extraterrestre”, señaló.

Sileo comentó sobre sus inicios, cómo fue ascendiendo en la carrera policial, y cómo se convirtió en negociador, casi por casualidad. Detalló sus esfuerzos por estudiar e hizo hincapié en destacar que son muchos los policías valiosos dentro de la fuerza.

