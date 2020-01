Mariano Argento: "Fue un acierto la fecha del año en que lanzaron la película"

Sin lugar a dudas la película “El Robo del Siglo” está siendo de las más vistas en este comienzo de año.

Al respecto, y en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1 el actor Mariano Argento, el cual interpretó al “Doc”, aseguró que “fue un acierto la fecha del año en que la lanzaron, porque no compite con ningún tanque de afuera, la gente tiene ganas de verla y además es un hecho real y eso siempre llama”.

A su vez, quien también fuera parte de “El Secreto de sus Ojos” y “El Marginal”, comentó que “mi personaje fue el de menor exposición de todos, a diferencia del resto. No lo investigué mucho. Me basé en lo que contaron sus compañeros, los que estuvieron con él. Ellos me dieron su forma de pensar, sus criterios acerca de él. Tomé todo con pinzas, porque es como lo veían y no fue él mismo el que me lo contó”.

Recordando el hecho que hoy le da paso a la película, Argento contó: “Recuerdo que una tía mía tenía dinero en el banco, pero en otra sucursal, y hubo una confusión familiar pensando que le habían robado la caja. Fue algo cinematográfico, por la operación y la previa muy larga. Fueron muy preparados, y que además no lastimaron a nadie, fueron con réplicas de armas, no hicieron daños”.

Yendo a la parte técnica de la filmación, y entrevistado en el programa "Aunque sea Tarde", aseguró que “nunca pensé que iba a hacer esto. Sabía que el director se caracteriza por la comedia, y sabía que iba a tener tonos o ribetes de comedia. Para mí no es una comedia. Para relajar un poco la historia tiene toques de comedia pero a su vez tiene partes pseudo dramáticas”.