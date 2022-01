“No se necesitan más policías, los países seguros tienen mejor acceso a la Justicia”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, visitó los estudios de LA BRÚJULA 24, en el marco de su paso por Bahía Blanca donde llevó adelante una apretada agenda, en la que visitó la sede de la Policía Departamental y que ayer incluyó una recorrida por distintos puntos de la Costa Atlántica de la región donde se desarrolla el Operativo Sol.

“Esta es una región que estuvo mucho tiempo abandonada, por eso estamos presentes en Bahía y su zona de influencia. El índice delictivo en toda la provincia, a contramano de lo que pasó en todo el mundo por la pandemia y la caída de los ingresos, bajó el delito. Nos preparamos durante los primeros días de marzo y abril del año pasado, logrando bajar el 27% la mayoría de los delitos y en Bahía Blanca ese índice cayó aún más, eso tiene que ver con el control, los móviles y el equipamiento que no se habían actualizado y ahora se puede observar en la calle ese recambio”, destacó Berni.

Además, en el programa “Bahía Hoy”, señaló que “cambiamos la doctrina y la manera de abordaje. La seguridad no es una palabra abstracta, es una construcción dinámica que se construye con varios actores, empezando por la familia, escuela. Estamos llevando adelante transformaciones históricas de la Policía, apuntando a lo estructural, porque durante varios años no existía una pirámide de conducción, era todo político. Para un policía era más fácil ganarse un ascenso en una reunión con el intendente de turno y ahora se lo ganan por su labor en la calle”.

“Los países con mayor seguridad son los que tienen un mayor acceso a la Justicia, no hace falta tener más policías. Hoy, la Justicia es la institución más desprestigiada, está degradada porque no solo tiene que ver con las sentencias, sino también a partir de la prevención en hechos violentos que no son exclusivamente policiales. La de la provincia es la fuerza policial más grande de Latinoamérica. No es sencillo custodiar Buenos Aires porque es más grande que el territorio de España. Por eso se necesitan recursos y ya se están viendo los resultados en esta primera camada de egresados de la Escuela de Policía, pese a la pandemia”, indicó el funcionario, quien llegó acompañado del referente del Ministerio en la región.

Consultado respecto a la idoneidad de los efectivos de la fuerza, Berni resaltó que “los policías son un emergente de la sociedad, por eso hay buenos y malos. No obstante, en el Código Penal no está tipificado el delito de gatillo fácil. Allí, damos a entender que hay una premeditación del abuso de autoridad contra un tercero”.

“Todos hablamos de drogadicción, pero nunca hablamos de prevención y recuperación que son los dos temas de debate más importante que se merece Argentina. “Hoy, uno de los problemas más importantes es la contención de la familia de estos pacientes. Las consecuencias del narcotráfico son la violencia, la corrupción y la destrucción del tejido social donde se comercializa la droga. Todo eso es producto de la ilicitud de su comercialización. Además, tenemos los efectos de la drogadicción, que son de atención médica, lo que amerita un abordaje distinto. La presencia de la droga en sí no genera ilicitud, porque cuando se ve los productos con los que se abusan del consumo, tienen que ver con drogas lícitas”, resumió, en otro tramo de su testimonio.

Y agregó respecto de ese flagelo: “Está claro que la manera de abordar el narcotráfico falló en el mundo. Cuando hablamos de narcotráfico todos piensan en la frontera, en el control de los cielos y paradójicamente, el 80% de la droga que se produce se consume en Estados Unidos, un país que tiene controles rígidos. Y más aún, el principal problema que tiene Norteamérica es con las drogas lícitas. Ningún país ha logrado una política pública para enfrentar el narcotráfico de manera efectiva”.

“Creo en la legalización, no porque avale el consumo, sino porque desactiva los tres fenómenos del narcotráfico: violencia, corrupción y destrucción del tejido social. En los bunkers hay menores bien pagados trabajando para ellos. Los desarticulamos a la mañana y a la noche regresan a ese lugar para volver a ser utilizados. Por eso se debe revisar la Ley, porque terminan siendo inimputables. Como tiene un costo político, nadie debate este tema. Hace años parecía una utopía discutir la Ley de divorcio y luego la de Interrupción del embarazo y se pudo derrumbar, por qué no pensar en discutir esto”, destacó, con un tono esperanzador.

Sin esquivar la pregunta, contestó sobre las versiones que lo ubicaban fuera de su cargo: “Tengo una mirada distinta a la de mi espacio político y entendía que debía dar un paso al costado. Luego tuve una larga charla con el Gobernador, asumí el desafío del Operativo Sol en una temporada récord, por eso asumí la posibilidad de llevar las garantías para implementar el procedimiento”.

“Sobre el video de la mesa judicial, lo que viene a poner es en imágenes lo que veníamos denunciando durante cuatro años mientras fui legislador en el gobierno de Macri, pese a que éramos víctimas de espías, persecuciones y operaciones mediáticas. Una imagen vale más que dos millones de palabras, porque en ese material audiovisual se explica el abordaje del macrismo y el vidalismo con la oposición”.

“La vacunación permitió que no colapsen los hospitales”

En una entrevista profunda, Berni (además es médico) se expresó con respecto a la pandemia: “En marzo de 2020, cuando comenzaban los contagios y en un reportaje que me hizo Mauro Viale, le dije que el mundo se iba a contagiar completamente y que el secreto de la gravedad pasaba por el momento en tener la vacuna, que se hablaba de una fecha estimada para fines de 2020”.

“Teníamos evidencia científica de que iba a llegar antes, la Provincia pudo llevar adelante la campaña de vacunación más importante de la historia, para atravesar una ola que sin inoculación hubiese sido una catástrofe. Buenos Aires fue una de las primeras provincias que llevó adelante un seguimiento científico del desarrollo de la vacuna. El gobierno provincial puso a disposición las dosis de Rusia de todos los habitantes, eso permitió que nos contagiemos y no terminemos con la capacidad hospitalaria colapsada”, concluyó.