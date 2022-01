Berni, sobre el caso Facundo: “Hay un sector que lucra con el Estado y mantiene viva la llama de la duda”

Durante la prolongada entrevista que entregó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, también dedicó unos minutos al emblemático caso por la muerte de Facundo, que aún hoy conmociona a la sociedad, luego de que salieran a la luz las maniobras del presunto adiestrador de perros, Marcos Herrero, investigado por plantar pruebas falsas en distintas investigaciones.

“Sería una falta de respeto opinar sobre el caso Astudillo Castro. Si hay una persona que conoce mejor que nadie la causa es Germán Sasso, por eso recomiendo leer el libro porque es una postal de cómo funciona la Justicia”, sostuvo Berni, en su primera aseveración respecto del tema.

No obstante, no ahorró críticas: “La jueza fue apartada por presiones de sectores que lucran del Estado, en nombre de defender no sabemos qué, manteniendo viva la llama de la incógnita, un negocio del que viven permanentemente a partir de la teta del Estado”.

“Duele decir esto, pero no tengo pelos en la lengua, sembrando la duda cuando desde el primer día sabíamos lo que había pasado. Herrero es parte de ese negocio, no hay evidencia científica en el mundo que avale que un perro olfatee un rastro después de tres días”, aseveró, con respecto a la cuestionada intervención de quien permanece detenido en Mendoza.

Por último, disparó: “Se insistió, se tomó como prueba, afectando a policías que no tenían nada que ver, que están pagando un costo social, pese a que son personas que no fueron sancionadas. El perito debería estar preso desde el primer día, Dios es justo, las cosas tardan pero llegan, pero habrá más personas que tendrán que dar explicaciones”.