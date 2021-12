Fabián Gianola será indagado por abuso sexual

El actor Fabián Gianola fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo viernes 17 de diciembre en el marco de una causa penal en su contra por seis hechos de violencia que incluyen abuso sexual y violación.

La causa, iniciada por la denuncia de dos colegas del actor, Fernanda Meneses y Viviana Aguirre, podría conducir a una pronta detención del humorista. La audiencia se realizará de manera virtual – vía Zoom – a partir de las 10 de la mañana.

La decisión fue tomada por la jueza en lo criminal y correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, tras un pedido realizado la semana anterior por la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, según detallaron en el programa Nosotros a la Mañana (El Trece).

La situación judicial de Gianola se complica cada vez más luego de la presentación de 24 fojas en las que se detallan los argumentos para la indagatoria. De acuerdo con fuentes judiciales, cinco de los hechos habrían ocurrido en un canal y una radio donde el actor trabajaba.

“En 2011, cuando esta mujer se estaba separando, aprovechando la vulnerabilidad emocional de esta mujer, Fabián Gianola la sometió sexualmente. Hubo un aprovechamiento, una negativa de la mujer”, se indicó en la denuncia.

La otra denuncia por abuso con acceso carnal fue realizada por la actriz Fernanda Meneses, en mayo de 2019. Según se remarcó, el actor se habría propasado mientras trabajaban juntos en el ciclo “Hoy ganás vos”, que se emitía por El nueve.

Asimismo, en la denuncia consta que Meneses aseguró que Gianola le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián.

En otra de las ocasiones, la acosó, enfrente de su pareja y hasta delante de las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: “Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca”.

La última vez que lo intentó, la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla, lo consiguió y terminó despedida del ciclo “Hoy ganás vos”, aprovechando su posición jerárquica.

A raíz de eso, surgieron algunas denuncias más, pero todas fueron desestimadas por Gianola. El actor acusado contrató los servicios del doctor Juan Pablo Fioribello, quien defendió a Moria Casán y a Andrea del Boca, y en su descargo aseguró que todo se trataba de una mentira “con el único fin” de extorsionarlo.

El testimonio de Aguirre

En declaraciones televisivas, Aguirre aseguró que no dejará que la situación quede “impune” y agregó: “En lo personal es una basura, un tipo que lamento haber conocido y no quiero ver nunca más en mi vida”.

Tiempo atrás, la locutora contó que vivió momentos violentos con el actor cuando trabajaban juntos en Radio Colonia. “En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos”, manifestó.

“Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa. Iba avanzando a medida de que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello”, añadió.

