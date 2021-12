“No tengo bótox como dijo Cristina, no estoy para esas cosas”

El bahiense Juan Pedro Tunessi, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y, minutos antes de regresar a la ciudad, se explayó respecto a la sesión desarrollada ayer en la Cámara de Senadores, donde estuvo sentado a la derecha de Cristina Fernández de Kirchner, en su rol de Secretario Parlamentario.

“Cuando me vio se sorprendió, le dije que estaba un poco más delgado, pensó que me había puesto botox. No estoy para esas cosas”, enfatizó Tunessi, al inicio de su charla con el periodista Germán Sasso, al tiempo que agregó: “Hice las veces de secretario parlamentario porque el titular estaba aislado por un posible caso de Covid”.

Consultado respecto a la jornada que se extendió por espacio de varias horas, el histórico dirigente radical sostuvo que “fue una sesión kilométrica, con muchas discrepancias, se dieron las juras. Lo que pasó con Cristina fue una anécdota, que se dio en un ámbito de trabajo”.

“Tengo mis ideas políticas, las defiendo, soy muy crítico del kirchnerismo pero tengo que cumplir un rol institucional, me debo a todas las fuerzas políticas y la cordialidad es parte de esto. Eso no significa que tenga una relación de amistad con ella”, destacó en otro tramo de sus testimonio.

También explicó otra de las frases de CFK: “Cuando ella habló de que había mucho estrellato y cartel vino a colación de mi explicación sobre las juras que se organizan por orden alfabético y buscan evitar las vanidades”.

“El viernes que viene elegiremos al presidente del Comité nacional en la UCR y será Gerardo Morales. A los que piden basta de los dirigentes viejos les digo que una combinación generacional es saludable”, cerró Tunessi, confrontando solapadamente con los dichos de Martín Loustau, quien pide más juventud en el espacio político.