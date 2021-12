El insólito motivo por el que Bayern Münich no fichó a Lautaro Martínez

Bayern Múnich siempre ha sido de los clubes que más amenaza con ser protagonista en mercados de fichajes, aunque en el último tiempo no ha hecho grandes inversiones, salvo las justas y necesarias. Ahora salió a la luz algunos detalles sobre cómo son las negociaciones y qué miran a la hora de buscar jugadores. Y sorprendió un detalle respecto a por qué eligen no fichar futbolistas que estén en Inter de Milán.

El presidente honorario del Bayern, Karl Heinz Rummenigge, brindó una entrevista al diario Tuttosport donde dio algunos detalles sobre su paso como directivo del club. Fue vicepresidente y también director general en el club de Baviera, por lo que tuvo gran incidencia a la hora de los fichajes en pasados mercados. Y confesó por qué decidió no fichar futbolistas del club ‘lombardo’.

Rummenigge, en su etapa como futbolista, no sólo se destacó en Bayern Múnich, también tuvo un paso por Inter a mediados de los años ’80. Y aquí es donde incide el motivo por el cual no ficha jugadores del club italiano. “Como mi corazón es un poco del Inter, he intentado no comprar ningún jugador ‘nerazzurro'”, reveló.

Actualmente Rummenigge no posee funciones ejecutivas en Bayern Múnich. No obstante, dejó a la vista su gusto por Lautaro Martínez, pese a que no podría ficharlo por su devoción por Inter. “En este momento, si todavía fuera gerente, me quedaría con Lautaro Martínez. Es muy fuerte”, opinó.

Fuente: Bolavip.