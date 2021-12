Participante indignó a Soy Rada y al panel de famosos con su respuesta

Martín, uno de los cuatro participantes que jugaron en Match Game logró conectar con los famosos que formaron parte del panel del programa, sin embargo cuando le tocó elegir una palabra para una de las instancias más decisivas, generó gran indignación en todos ellos.

Todo comenzó cuando cuando Soy Rada leyó desde su tarjeta: “De chico miraba el correcaminos y siempre quería que el Coyote se lo coma. Me ponía mal que no fuera consciente de sus limitaciones. No entiendo porque el Coyote no perseguía a un animal más lento como…” para que Martín jugara con Tripa y Manu Viale luego que él optara por atravesar aquella instancia con ellos.

“Martín…”, se acercó el conductor al participante para conocer su respuesta. “Estoy entre dos”, le hizo saber el ingeniero mecánico. “¡Como siempre! Como siempre pasa en Match Game. Siempre estás entre dos y siempre la que eligen cuando están entre dos, es la que no hay que elegir. ¡Así que, pensá!”, le aconsejó el animador.

Desde su asiento, Manu Viale añadió: “¡Es verdad!”, mientras Tripa no podía evitar reir por las palabras de Soy Rada. “¿Tripa te sigo a vos?”, le preguntó Martín al cantante. “A ver…”, quiso saber la respuesta que develaría el participante. “Un ratón”, lanzó Martin, finalmente.

“What?”, se escuchó desde el panel de famosos de Match Game. En simultáneo, el animador también mostró gran desconcierto por la palabra elegida. “¡No hay nada más rápido…que un ratón!”, disparó Soy Rada generando risas en el estudio.

A la vez, Tripa y Manu Viale querían saber cuál era su segunda opción: “¿La otra? ¿Cual era la otra?”. “¡No me digas!”, se lamentó Martín al comprender que no coincidirían. “¿Cual era la otra?”, el cantante y actor repitió la pregunta. “¡Una tortuga! ¡Va a decir una tortuga!”, el conductor del programa se mostró enojado.

“Un conejo”, develó la segunda opción que barajaba entre sus posibilidades. Esto generó un gran barullo en el programa ya que los famosos se sintieron indignados ante las opciones que había seleccionado. “¡Me voy a la mierda!”, comunicó Soy Rada entre los gritos de los famosos y su propia indignación.