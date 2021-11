Preso boxeador: “El Juez me va a dar la posibilidad de salir para cumplir mi sueño”

Este mediodía, mientras esperaba en la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense con sede en San Martín el traslado a la cárcel de la localidad Saavedra, donde cumple la condena de prisión por varios robos calificados cometidos en Bahía Blanca, Martín Jara habló con LA BRÚJULA 24 tras la derrota por nock out que tuvo el sábado en el duelo con un policía en actividad.

La pelea, organizada por la empresa que tiene como cara visible al ex campeón mundial “Chino” Maidana, se realizó en Morón y fue televisada a todo el país por la señal de Canal 9.

Contactado por la producción de “El Deportivo 24”, el bahiense Jara confirmó que lleva cumplidos 13 años del total de la condena de 15 que le impuso la Justicia por delitos consumados en esta ciudad.

Dijo que la posibilidad de salir de la cárcel surgió de un programa del Ministerio de Justicia que busca la reinserción de presidiarios y que, el apodo que le pusieron (“El Renacido”), fue producto del show que se montó para promocionar el espectáculo.

“Sé que era un boxeador invicto hasta este momento, pero después de esta pelea voy a tener mi libertad. Claudio Brun (Juez de Ejecución Penal local) me va a dar una posibilidad. Él me dijo que no abandone el boxeo. El error lo cometí a los 20 años, cuando era muy joven. Acepté una pelea con un muchacho que estaba 15 kilos por encima de mí porque quiero salir de este lugar donde me encuentro comprimido. Quiero volver a compartir un mate con mi familia”, afirmó Jara.

El púgil recalcó que “tuve que aceptar la pelea (en inferioridad de condiciones) porque estoy muy cerca de salir de la cárcel”.

“Estoy cansado de estar encerrado y quiero salir de acá”, agregó.

Jara marcó las dificultades que tuvo para llegar en otras condiciones a enfrentarse con su ocasional rival sobre el cuadrilátero.

“En la prisión no tengo los medios necesarios para entrenar, no puedo dormir la siesta tranquilo; no como lo que tengo que comer y duermo en un colchón hecho con crina de caballos”, explicó.

Admitió que sus compañeros presidiarios quedaron “amargados” por el resultado de la pelea, insistiendo en que “como boxeadores que somos todos queremos ganar, pero sabemos que no tenemos un buen contexto para pelear en estas condiciones”.

“Voy a salir de la cárcel a cumplir su sueño. Mi familia sabe que estoy para más. Nunca hay que decaer y sí saber levantarse”, finalizó.