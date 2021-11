“La cara y el tatuaje no me los olvido más”

Jésica se comunicó con la producción de LA BRÚJULA 24 por un motivo puntual, y muy grave: asegura que fue víctima del exhibicionista del Fiat Duna. Y apuntó directamente a Damián, el joven que ayer habló con este medio y dijo que no tenía nada que ver con lo ocurrido.

Primero, en contacto con el equipo del programa “Bahía Hoy”, la mujer recordó cómo fue el momento desagradable que la tuvo, sin quererlo, como protagonista. “Yo iba al barrio de mi amiga y en Líbano y Mendoza el muchacho este estaba estacionado en el Duna”.

“Cuando paso, del lado izquierdo me llamó pidiéndome una dirección, era en calle Juan Molina, y le dije que esperara que me ubicara. Me preguntó la altura, estábamos al 1098 de Líbano, pero no lo escuchaba porque pasaban autos. Entonces me acerqué un poco hasta el auto, unos pasos nada más, y vi que se estaba masturbando. Yo no sabía nada de qué auto era, lo único que quería era sacarle la foto y salió más o menos la textura del tipo”, comentó la damnificada, autora de las imágenes que en cuestión de horas se hizo viral en las redes sociales.

Y agregó: “Mi amiga me mandó la nota y le dije que no lo podía creer. Él mismo se pone al frente de todo esto porque yo en ningún momento puse su cara y nombre, hasta que un día me llegaron las puteadas de su mujer por Facebook. No puede ser tan estúpido, es un cabeza de termo dijo mi marido porque él mismo se está denunciando”.

“Yo sufrí un ataque de nervios mal, estuve descompuesta hasta ayer. Tengo testimonios de varias chicas que pasaron por la misma situación”. “La cara de él y el tatuaje que tenía en el brazo, no me lo olvido nunca más”, aseveró Jésica. Y recordó también que “cuando vi lo que hacía me alejé, lo insulté y me acordé que tenía el celular en el bolsillo. Cuando él me ve que lo estoy enfocando salió acelerando con todo”.

Damián, el hombre señalado como presunto exhibicionista. Tiene un Fiat Duna blanco.

Lo insultos de la esposa de Damián. “Me decía que no podía acusarlo de semejante cosa a su marido, que en realidad no me banqué las puteadas de él porque me crucé mal la calle”, indicó.

La denuncia. “La voy a hacer más que nada por los insultos que sigo recibiendo por parte de la mujer. Esto no puede quedar así, si yo no denuncio es como que soy partícipe de lo que este tipo está haciendo”.