Lo acusan y escrachan en las redes por exhibicionista: “Yo nunca hice algo así”

Se llama Damián. Tiene un Fiat Duna color blanco, algo deteriorado. Y son varias las mujeres que lo señalan como un supuesto depravado que frena frente a ellas, las hace acercarse hacia su auto y les muestra sus partes íntimas.

De hecho, en diálogo con LA BRÚJULA 24 una de ellas detalló lo que le pasó, en su caso, en Villa Ressia. “Era un hombre joven, de entre 20 y 30 años. Yo me paralicé, no alcancé a ver otra cosa y me alejé. Después pensé que tendría que haberle sacado una foto”, contó con indignación. Luego, como ocurre generalmente en casos similares, aparecieron más mujeres que dicen haber pasado por lo mismo. Y lo apuntan a él.

“Me mandó mensaje un conocido, con una captura de pantalla mostrándome lo que se estaba publicando en las redes. No sabía qué hacer, vine a mi casa y le comenté a mi señora lo que pasaba”, manifestó el hombre ante la consulta de este medio, en relación a la viralización de su imagen y la grave acusación.

“Tengo un Duna blanco, está un poquito roto, y un tatuaje en un brazo. En ningún momento estuve haciendo eso. Ese día iba a comprar materiales, porque estoy construyendo mi casa. El tema es que yo ahora voy a ir a un abogado para ver qué es lo que tengo que hacer”, aseveró.

Y reiteró: “Nunca hice eso, no tengo antecedentes. No sé que decir. Es reprochable lo que pasó, que alguien haga eso. No conozco a ninguna de las chicas que me acusan, solamente a una de ellas, pero por la publicación. Tranquilo no estoy porque no sé qué hacer. Fui varias veces a la comisaria en estos días cuando empecé a ver esto”.

Una de las publicaciones que lo señalan: