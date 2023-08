De Leo, nuevo jefe de campaña de Juntos: “La idea es recuperar cercanía con la gente”

El senador bonaerense de la Coalición Cívica y precandidato a Intendente por Juntos, que logró un buen caudal de votos en la interna, confirmó que se convirtió en el jefe de campaña de Nidia Moirano y explicó cuál va a ser la táctica a aplicar para lograr retener la intendencia.

“Las cosas siempre son relativas, obviamente estamos muy contentos con la elección que hicimos en Bahía Blanca por el contexto interno y general. Habíamos dicho y lo ratificamos porque nuestro compromiso es que Juntos por el Cambio ganen en el país, la provincia y la ciudad. Pasado el sacudón inicial, era necesaria una reconfiguración del espacio, las estrategias y las candidaturas”, resaltó De Leo en LA BRÚJULA 24.

Luego, analizó que “esto se empezó a ver en todos los niveles y en ese sentido empezamos a dar los primeros pasos para acordar una estrategia de cara a la elección. Irá acompañada de la expectativa que tenemos que generar en los bahienses pensando en el futuro. Antes de las primarias estaba convencido de que Juntos por el Cambio iba a presentar modificaciones en su configuración y lo corroboré tras las mismas. A veces, cuando estás en medio de una gestión y una situación tan compleja, lo primordial está en poner los ejes”.

“Me ofrecieron ser el jefe de campaña de Nidia (Moirano), eso es lo que acordamos y acepté la propuesta. Entre mañana y el viernes viajaré a La Plata y voy a mantener reuniones con dirigentes provinciales y nacionales. Luego diseñaremos la estrategia de campaña con Nidia y Héctor (Gay). A partir de una profundización de la crisis económica, en especial tras la devaluación que generan más complicaciones en la sociedad, definiremos la estrategia”, refirió, durante su charla con el periodista Germán Sasso.

Y comentó: “Pusimos todo nuestro equipo que viene trabajando en las propuestas a disposición. Esta campaña nos sirvió porque en la innumerable cantidad de las recorridas advertimos un enojo muy fuerte por parte de la sociedad. Muchos cansados por las frustraciones políticas y que, de pronto, utilizó estas PASO para mandar un mensaje fuerte de hartazgo. Pero también anotamos un fastidio muy fuerte que se trasladaba también a la gestión local, no solo a lo nacional o provincial. Esto denotaba una sensación de ausencia desde el punto de vista de acción social”.

“El nivel de enojo fue tan fuerte que, tal como se vio a nivel nacional, estas personas votaron a La Libertad Avanza. La gente hoy nos dice que si las cosas van a explotar, que exploten. Nos está pasando que no podemos recrear la expectativa. El desafío es generar una estrategia para llevar a la gente con algún nivel de recuperación de esperanza. Estamos en presencia de un fin de ciclo del kirchnerismo, pero nadie dimensionó que también nos iba a afectar a quienes tenemos responsabilidades a todo nivel. La idea es enamorar a aquellos desencantados del kirchnerismo, generando expectativas”, infirió en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre medidas puntuales, sentenció: “Ahora, lo importante es generar contenido y propuestas. Dentro del equipo de las áreas sociales, Marisa Pignatelli va a comandar y trabajará con su gente de confianza. El resto de las variantes tendrán que ver a nivel de futuro. Estamos ante una elección de tercios a nivel nacional y local. Debemos volver a trabajar para solidificar la base electoral que tuvimos en las PASO, donde ganamos. En segundo lugar iremos a buscar el voto tradicional que nos acompañó desde 2015 y esta va a ser una tarea nada sencilla, pero que debemos imponer”.

“Debemos ir al corazón de mucha gente que no quiere más al kirchnerismo pero que en las primarias no nos acompañó, manteniendo la humildad. Estoy convencido que si logramos generar esa expectativas, recuperaremos esos votos. La gente tiene que decidir cuál va a ser su futuro, el cual no debe ser un salto al vacío. Es insuficiente pensar que el sello gana solo. Tenemos que mostrar gestión, que la gente sienta que se le da respuestas. Muchas veces, se lleva la obra pública a un barrio y uno piensa que la gente queda contenta, el cual es un error muy común. Ahí es donde se debe que reconciliar el vínculo con el votante, que tiene que ver con muchas cuestiones”, contó.

De Leo lo ejemplificó didácticamente: “Pasa lo mismo cuando un padre le da muchos regalos a su padre, pero eso no significa que tengas buena relación con él. Se necesita recuperar el diálogo, eso es parte del ABC de la política. La gente está frustrada y encontró una herramienta, por eso debemos recomponer para generar la expectativa de cambio. Juntos por el Cambio en este año estuvo imbuido en una pelea que nos alejó de la gente, no estuvimos ni tan juntos ni tan preocupados por el cambio. Al voto se lo conquista todos los días y trabajaremos en conjunto porque estuvimos tan distraídos en la disputa interna a nivel nacional que nos quitó la cercanía con la gente. Durante la campaña dejamos en claro que con Moirano solo tenemos miradas distintas al entender que el espacio es un bote en el que debemos remar”.