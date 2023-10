“El kirchnerismo se alejó de la gente, solo le interesa el poder”

El candidato a gobernador por Juntos, Néstor Grindetti, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 y palpitó el último tramo en el camino a las elecciones del 22 de octubre. Criticó la gestión actual bonaerense y lanzó sus propuestas si le toca asumir el cargo.

“Estamos recorriendo la Sexta Sección y luego nos quedará el Conurbano. La provincia es muy diversa, hay mucho por escuchar. Vamos a trabajar en la descentralización, impulsando la autonomía municipal. En nuestra fórmula, ambos somos bonaerenses, ambos intendentes, uno del Conurbano y otro del Interior, uno del radicalismo y otro del PRO”, consideró Grindetti, en el inicio de la entrevista.

Luego, añadió: “No podemos tomar decisiones desde un escritorio, hay que ir y mirar para conocer el problema de la gente, algo que hice en mi función en el ámbito privado. Hay que decidir, consciente de lo que uno hace. Si trabajamos con autonomía municipal no significa perder poder, hay que potenciar las políticas públicas y pasarle la responsabilidad a los intendentes para que cumplan las metas, el que las cumpla tendrá una recompensa, además de tener una retribución con los vecinos de su ciudad”.

“El Interior no es el Conurbano, tampoco es Rosario pero podemos llegar a eso. Debe haber una convicción política para luchar contra el narcotráfico, eso lo representa Patricia muy bien, no gestiona para la tribuna. Supo coordinar con las fuerzas federales cuando fue ministra de Seguridad. La Gendarmería va a volver a la Provincia hasta que mejoren algunas cosas estructurales. Es una fuerza que está entrenada y equipada. No solo será efectivo contra los delincuentes, sino también los vecinos se sentirán seguros”, sostuvo, en otro tramo de la entrevista radial.

El jefe comunal en uso de licencia del partido de Lanús resaltó: “Los menores son utilizados para delinquir por eso proponemos bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Igualmente, sabemos que se debe trabajar en términos carcelarios porque poner a un joven de esa edad al lado de uno de 40 no suma. Debemos trabajar en temas de alcaidías, algo en lo que poco avanzó este gobierno porque hay muchas fugas de delincuentes que huyen de sus calabozos. A los soldaditos los reclutan por pocos pesos, consumen y terminan muertos”.

“Vamos a proponer un cambio en el tema de la reincidencia, que implica una modificación del Código Procesal Penal. Estamos trabajando sobre la definición de la Policía Ciudadana, la cual debe depender del intendente que conoce el territorio y tiene el mapa del delito”, sintetizó el actual presidente del club Independiente de Avellaneda.

Consultado sobre su experiencia, comentó que “en Lanús nos fue muy bien cuando el vecino nos decía dónde vendían droga y la denuncia la hacía el jefe de Gabinete. Con eso volteamos 75 búnker de venta minorista. Cuando vino la pandemia, los soltaron, este gobierno tiene un problema ideológico con el bendito derecho de los delincuentes. Este Gobierno estigmatiza la pobreza, si fuera así habría millones de delincuentes en la calle. Debemos tener la valentía de pelear con gente que es jodida”.

“El presupuesto es una restricción, lo que se debe hacer es una asignación criteriosa. Lo de Insaurralde es una barbaridad, una afrenta a los pobres que tiene la provincia, solo con las fotos es obsceno, incalificable. El kirchnerismo parte de un concepto que es el Estado el mío y con eso hago lo que quiero, tenemos la fiesta de Olivos, los bolsos, la vacunación VIP y una presidenta del Banco Nación que contrata a una numeróloga”, lanzó a modo de crítica.

Y apuntó directamente contra la figura de Kicillof: “Hay una cuestión que parece menor que es que el Gobernador no sabía dónde estaba su jefe de Gabinete, hay decretos firmados y nadie sabe cómo se rubricaron. Esto denota un problema de conducción y liderazgo. Y esto también aplica para el Presidente y la Vicepresidenta que no se sabe dónde están. Lo que estamos viviendo los argentinos en términos de valores es grave”.

“Ahora aparecen las fake news, falta una semana para las elecciones y la campaña toma un cariz delicado. Es feo para la gente, ayer estuve con productores y trato de escucharlos pese a que no pueda resolverle todos los problemas. El kirchnerismo se alejó de la gente, están solo por el poder, crearon un Estado que no resuelve problemas y cada vez es más burocrático”, reflejó Grindetti.

Uno de los aspectos que mayor descontento genera en el electorado es el agua: “ABSA es un desastre y especialmente en Bahía Blanca y La Plata, dos lugares que atenderemos fuertemente. Hay que desguazarla, meterse adentro, ver qué pasa con la administración de la empresa. Falta planeamiento, hay que atender la coyuntura y el largo plazo, el error es solo dedicarse a lo primero. No hay que ser dogmático al estilo Milei y decir que se privatiza con un lápiz rojo sin analizar en profundidad. Si entra un privado, se equivoca, hace las cosas mal, tenés que echarlo y el problema sigue”.

“Todo lo que se pueda municipalizar lo haremos, sin tirarle todo junto al Intendente porque el problema son los recursos. Se debe ser criterioso, planificar, no alcanza con hacer un puente y no prever el mantenimiento. Hay falta de voluntad”

“En las PASO quedamos a tres puntos de Kicillof y Píparo a 10 de nosotros. Es entre nosotros y el actual gobernador. Para nosotros el Estado debe ser eficiente y que le resuelva el problema a la gente. Kicillof dice que el Estado es él. Entiendo el descreimiento, pero es el momento de hacer reformas. La reforma que queremos hacer en educación es extraordinaria, nos vamos a pelear con Baradel, pero miles de maestros están de acuerdo con nosotros”, dijo el hombre fuerte de Bullrich en la Provincia.

No obstante, evaluó: “Qué culpa tienen los chicos que Milei proponga la locura del voucher, para eso vamos a presentar la ley de esencialidad del servicio de la educación. Si un gremio no lo acata, lo vamos a intervenir, se acabó la joda. Nosotros tendremos a la gente que nos acompaña, los papás y los maestros, no vamos a dejar de hacer las cosas contra las amenazas. Me parecen fantásticos los gremios, pero siempre y cuando Baradel entienda que el centro son los chicos, no él. Tenemos que dar la estructura normativa para que el maestro vaya a trabajar seguro y si alguien va contra el derecho de otro, estaremos del lado de los buenos. Vamos a tener que dar esa batalla”.

“Bullrich va a ir al ballotage contra cualquiera de los dos y respecto del psicofísico que propuso ayer Massa, debió plantearlo hace un año y alguno quizás hoy no sería candidato. La única que lo pasaría es Patricia”, concluyó Grindetti.

“Le voy a ganar a Susbielles y Liberman”

Nidia Moirano, postulante a jefa comunal bahiense, también dejó sus pensamientos: “Cuando sea intendente las calles se van a arreglar por la vía ordinaria o judicial. Hoy ABSA no contesta las cartas. El cambio debe ser profundo, ir por una unicameral, algo que presenté como proyecto hace un año, mucho antes del caso Chocolate”.

“Le voy a ganar a Susbielles y Liberman, tenemos equipo, firmeza y mucha templanza para el momento que estamos viviendo”, cerró.