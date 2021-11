Insólito: corre los autos para ponerlos en infracción y que se los lleve la grúa

Aníbal es un taxista bahiense que hizo una grave denuncia. Según explicó a La Brújula 24, hay una persona que se dedica a mover vehículos “bien estacionados” hasta dejarlos en infracción, en la primera cuadra de calle Italia, para luego llamar a Tránsito Urbano y que lo secuestren.

Su caso ocurrió el pasado domingo a las 16 y se enteró de lo ocurrido gracias a una cámara de seguridad de un hotel –tuvo que pagar esa filmación-. “No lo puedo creer, pero si no consigo la grabación me como una multa de 60 mil pesos. Este tipo me corrió el auto, lo tiró arriba de la vereda, estacionó su camioneta y llamó a la Guardia Urbana (Tránsito). Después se va como si nada”.

“No tiene sentido, se debe divertir con esto. Yo no lo conozco y nunca lo vi en mi vida, es un hombre grande. Lo ubiqué, se que vive cerca de ese lugar”, aseveró con indignación.

De igual modo, lamentó que “mi auto es un taxi, no puedo darme el lujo de que me hagan una multa todos los días. Hay un par de locales en ese lugar, lo dejé justo enfrente de uno de ellos que está cerrado, con el cordón de unos 20 centímetros. Pero se ve que es una costumbre de este tipo, llama a la Urbana y se va”.

“Hay un local cerrado, que está abandonado y con cadenas y el tipo pintó la patente de él, pero no tiene nada que ver. No me cobraron nada por suerte, la Municipalidad me entregó el auto sin pagar nada cuando vieron el video”.

