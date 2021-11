Guardavidas de Monte cortan la Ruta 3: “Es el inicio de una protesta a nivel provincial”

Los Guardavidas de Monte Hermoso están llevando a cabo este domingo un corte en la Ruta Nacional N°3, sobre el kilometro 608, para manifestarse contra ciertos desacuerdos que tienen con el intendente de la localidad, Alejando Dichiara.

La medida de reclamo comenzó a primeras horas de esta mañana, y según manifestaron desde la organización “será por tiempo indeterminado”.

“Primero que nada queremos pedirle disculpas a toda la comunidad, a la gente que nos acompaña, porque es una situación a la que no queríamos llegar. No nos gusta estar pasando por esto, pero no da para más”, indicó Brian Ollearo, secretario general del sindicato, en diálogo con el programa la Mesa Dominguera que se emite por LA BRÚJULA 24.

“Estamos viviendo una situación muy delicada. El intendente Dichiara no reconoce el fallo de la justicia que obliga a reincorporar a los guardavidas que fueron ilegalmente apartados en marzo por persecución política”, explicó.

Y continuó: “Ante esta negativa del intendente, decimos tomar esta decisión tan drástica. A la vez se suma que durante esta semana se comunicó el Plan de Seguridad Acuática, presentado por el Municipio de Monte Hermoso ante la Comisión Provincial de Guardavidas, que significa un recorte en la seguridad pública, menos puestos de guardavida, menos metros a cubrir”.

En ese sentido, Ollearo mencionó que están pidiendo también la intervención del gobernador Axel Kicillof: “Acá quien debe velar por el cumplimento de la Ley de Guardavidas, que es la que rige en la provincia de Buenos Aires, hoy está mirando para otro lado. Hay conflicto en toda la Costa, en Miramar también se están tomando medias de fuerza”.

“Esto es el inicio de una protesta a nivel provincial”, recalcó el secretario general. “Ya no sabemos cómo hacer para que se visibilice. Estamos a una semana de arrancar la temporada y esta es una situación extrema, pedimos por favor que el intendente se comunique con nosotros y se abra una mesa de diálogo”, completó.