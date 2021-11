Tolosa Paz: “La gente nos pide que no volvamos atrás”

“Estamos en el último tramo de la campaña y llegando una vez más a Bahía Blanca. Seguimos dialogando con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires, poniendo todo”.

La frase le corresponde a la primera candidata a diputada del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien en contacto con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, analizó los pormenores de una nueva visita a la ciudad. Y habló de todo.

Primero, respecto de la operación de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, señaló que “nos enteramos con la comunicación oficial, por eso anoche mandamos un fuerte abrazo, y saber que va a salir todo bien. El pueblo argentino está con ella y reza por su pronta recuperación”.

“Claramente no estoy dentro de su entorno más directo, me enteré como cualquier ciudadano y entiendo que es una intervención programada por la que no hay nada que preocuparse”, agregó.

En tono político, pensando en lo que dejaron las PASO y lo que viene en las elecciones generales, Tolosa Paz dijo que “estamos en el tramo final de la campaña, el 12 de septiembre escuchamos a las urnas, lo dijo el Presidente, tratando de hacer todo lo que había que hacer para transformarle la vida a los argentinos”.

“Lo que nadie sabía es que nos iba a tocar convivir con una pandemia que hizo estragos en el país y en el mundo, claramente sentimos que no pudimos mostrar el proyecto real que queremos desarrollar. Llegamos a una elección con un nivel de participación baja y mucha gente que no se animó a ir a votar a otra fuerza política. Ahora estamos trabajando para que el camino que tome la Argentina sea este, el que propone el Frente de Todos, con una base de estructura que pueda sostenerse en el tiempo, gobierno quien gobierne”, aseveró.

Y manifestó que “nosotros apostamos a la producción, a la industria, al desarrollo. No queremos que venga otro espacio que apueste a otra cosa, como la apertura desmedida de importaciones. Basta de volantazos, basta de pensar que la obra pública no es dinamizador de la economía”.

Consultada respecto del ida y vuelta con la gente, indicó que “lo que más escucho es que no quieren volver atrás, que por favor sigamos hacia adelante”. Y contó: “Somos consientes de que el salario está muy deteriorado en la Argentina, pero nosotros sabemos que lo vamos a llevar adonde estuvo en algún momento, en 2015 no era lo que es ahora y para eso necesitamos meses de crecimiento con las decisiones que toma el Presidente”.

“Lo que hicieron Macri y Vidal no se recompone fácil, recién este año estamos creciendo. Fueron cuatro años de destrucción, esa es la problemática más fuerte que tenemos que modificar: el salario y los precios”.

“La estructura del costo familiar ha sido una gran incertidumbre mucho tiempo, no sabíamos de cuánto iba a ser una factura de luz o de gas. Eso ya no pasa. Si hay una fuerza política que no niega la inflación es el Frente de Todos, jamás dijimos que eso se resuelve de un momento a otro. Es sumamente complicado, con las bombas que nos dejó el gobierno anterior. Para eso vamos a hacer el esfuerzo también”, sintetizó.

Por último, confirmó que visitará General Daniel Cerri. “Seguramente me haga un ratito para ir, cada localidad que no conozco me invitan para hacerlo y voy a tratar de hacerme el espacio”. Y sobre el mediodía, Tolosa Paz dará una conferencia de prensa en el Hotel Argos, en España 149.