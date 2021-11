Explosivas declaraciones de Rocío Marengo sobre Virginia Gallardo y Ricardo Fort

Tras el escándalo con Virginia Gallardo por negarse a participar de la serie que cuenta la vida de Ricardo Fort, Rocío Marengo volvió a apuntar fuerte contra ella. .

Aún molesta por la actitud de Virginia, que opinó sobre su reproche a su pareja, Eduardo Fort, en La Academia de ShowMatch (eltrece), Rocío aseguró que el noviazgo del Ricardo con Gallardo jamás fue real. Según ella, se armó para las cámaras.

“Metió el dedo donde no iba. Si todos sabemos cómo fue su historia con Ricardo. ¿Qué se viene a poner a mi altura? Yo estoy con Eduardo hace 8 años en una relación normal y real de pareja. Aparte, Ricardo había reconocido que era gay, no estamos diciendo algo que Ricardo no haya dicho”, afirmó, tajante, en el programa radial Soy tan biutiful.

ROCÍO MARENGO, PICANTE SOBRE VIRGINIA GALLARDO Y RICARDO FORT

“Cuando él presentaba a Virginia, lo que se dice es que tenía un chico mendocino que era su pareja. Y que Virginia salía con el seguridad”, afirmó Rocío en el ciclo radial.

Y sumó: “De hecho, Ricardo se enojó cuando supo que salía con el de seguridad porque le permitía comer afuera pero tampoco adelante de él. Decir las cosas como son es lindo porque la gente tiene que saber cómo era. ¿Por qué vas a ocultar lo que él sentía? No tenía nada malo y más en esta etapa en la que estamos”..

Fuente: Ciudad Magazine