Macri presentó un escrito, no respondió preguntas y pidió su sobreseimiento

Mauricio Macri se presentó en el juzgado federal de Dolores para declarar ante el juez Martín Bava, que lo acusa de haber ordenado maniobras de espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. El expresidente de la Nación se negó a responder preguntas, presentó un escrito y pidió su sobreseimiento.

En el escrito presentado como descargo el ex presidente reiteró: “Yo no espié ni mandé a espiar a nadie”. El ex mandatario volvió a reiterar su inocencia y se negó a responder preguntas luego de escuchar la lectura de la imputación en su contra.

Por su parte el abogado de Macri, Pablo Lanusse, realizó un breve declaración al salir del juzgado donde apuntó contra el Juez Bava: “Manifestamos que estamos frente a un magistrado incompetente en todo sentido”.

Este miércoles, poco antes de las 12, el expresidente Mauricio Macri arribó en una camioneta rumbo a Dolores, donde fue citado para que se presente este mediodía en el Juzgado Federal para declarar en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Fuente: Diario Popular