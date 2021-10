“Queremos ponerle un freno al atropello del kirchnerismo”

La campaña electoral de cara a las legislativas está en marcha. De hecho, el candidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24 y habló de todo.

De recorrida en Bahía Blanca y la zona, en la que mantendrá una serie de encuentros con referentes de su espacio, el “Colo” mantuvo un mano a mano imperdible con el periodista Germán Sasso en el que abordó diversos temas. Críticas al Gobierno, el día después de las elecciones, la pandemia, inflación y hasta su amor por River.

Respecto de la realidad del día a día del país, dijo que “es muy triste, dolorosa y muy dura. Los argentinos seguimos arrastrando los mismo problemas de hace muchos años, pero ahora peor. Yo veo la sociedad pidiendo un cambio de rumbo fuerte, con una decisión que se vio en la PASO, ese basta que planteó la gente”.

“Este último año y medio se discutió nuestra identidad. Queremos estudiar y aprender, porque el único mecanismo ascendente para una sociedad es a través de la educación. Además, hace más de una década que tenemos el mismo nivel de trabajo. Si uno mira los números, solo 5.800.000 de argentinos tienen trabajo formal, eso es crisis total, no hay país que avance de esta manera”, dijo el candidato.

Y agregó: “Los argentinos queremos vivir en paz, los abuelos no pueden salir de su casa, los papás y mamás con el corazón en la boca esperando que sus hijos vuelvan a casa. No se puede vivir de esta manera. Necesitamos una nueva política de Estado en base a la producción, eso lleva a todo, a una educación de calidad donde los jóvenes puedan tener una oportunidad, donde podamos producir, generar trabajo, entender que la Argentina tiene todas las riquezas pero hay que aprovecharlas”.

Pandemia, la “excusa” del Gobierno. “No creo en eso porque la tuvo el todo mundo, pero a nosotros nos afectó mucho peor. El Gobierno llega y elimina un proceso de consenso fiscal que había firmado Macri, eso implicaba mayor producción, menos asfixia a las Pymes, pero eso lleva tiempo. Y aumentaron 16 impuestos y crearon 3 nuevos, es inviable”.

“¿Dónde está el alivio fiscal del que hablan?, es más un relato que realidad. ¿Por qué volvimos al fracaso de prohibir las exportaciones de carne?, ¿de qué producción están hablando si subieron los impuestos y prohibieron exportar?. Y encima suspenden la exportación de la carne que los argentinos no consumimos y se termina muriendo en el campo”.

“Los productores no entienden lo que les están haciendo. Ahí es donde te preguntás de qué producción se habla. Dejen trabajar al sector privado y el Estado que se enfoque en los temas que se tiene que ocupar”.

Inflación. “Si uno mira el promedio de los últimos 70 años, el promedio de inflación es de un 63 anual, eso habla de un problema serio que tenemos. Claramente es un tema nuestro y tiene que ver con gobiernos que gastan más de lo que generan. Y segundo, no cuidaron nuestra moneda, porque cuando se emite quiere decir justamente eso, que no la cuidás. Hace falta un programa integral para entender que este flagelo viene de muchos años. Yo creo que nuestro propio gobierno subestimó el tema, creyendo que era más fácil”.

La no declaración de Macri. “Una vergüenza me pareció, quedó claramente demostrada la intención política. Citan a un ex presidente cuando estaba fuera del país, sabiendo que su agenda era pública. No le dan tiempo, después lo llaman a declarar y ni siquiera tenía las atribuciones que debe tener, relevar al ex presidente del secreto para que pueda declarar”.

Radicales. “Estamos muy bien, trabajando en conjunto con Facundo -Manes-. Obviamente ayer hubo un homenaje muy grande al hombre de la democracia. Y yo valoro todo el desarrollo que está haciendo el partido, de mucha historia. Tener un radicalismo potente es muy importante para lo que viene. Hoy estamos discutiendo como hacemos para hacer crecer nuestro espacio y frenar el avance de la vicepresidente en el Senado. Con el resultado de las PASO estamos ahí y eso nos permite ponerle un freno a este atropello”.

“Ya sabemos lo que hace le kirchnerismo cuando tiene mayoría, nosotros nos comprometimos a no votar un solo impuesto más, pero ellos con mayoría hicieron todo lo contrario”.

El día después de las elecciones. “Hacer que el Gobierno Federal no tenga esa mayoría que hoy tiene, debiera generar un lugar para discutir las políticas de Estado. No sé que plantea Massa, dice que nos sentemos a charlar, ¿pero en base a qué?, ¿quieren abrazar al otro en el relato o se van a poner a discutir cómo buscar a los millones de chicos que abandonaron la escuela?”.

“¿Vamos a sacar una ley de emergencia para las escuelas?, ¿vamos reformar el Código Penal?, ¿vamos a votar un Código Procesal Penal que termine con la puerta giratoria?, ¿vamos a tomar a la seguridad como una política de Estado o vamos a seguir viviendo de esta manera, con un gobierno que defiende a los delincuentes por sobre las víctimas?, ¿vamos a poner arriba de la mesa un consenso laboral para que haya más trabajo privado en la Argentina?”.

2023. “Yo viene a la Provincia porque es un lugar donde me crié de chico, crié a mis hijos en Pilar y hoy estoy en Tigre. Vine a poner el cuerpo, a dar pelea, hoy vos mirás el trabajo que hicimos con Horacio en Capital y ves que tenemos menos homicidios que New York, o que Miami, hemos bajado el 60% el delito de motochorros, 75% de robo automotor. Todos los delitos están como en 1990, esa es la Argentina que queremos”.

“La Provincia tiene otra impronta, pero no es difícil. Es inversión, hecha con la inteligencia que hace falta, hoy en la era digital que vivimos hay muchos lugares que trabajan analógicamente. Yo fui muy criticado cuando pusimos el reconocimiento facial, y eso no es ni más ni menos que lo que usan los jueces para buscar a los prófugos de la Justicia”. “Tenés que hace un anillo digital que se controle automáticamente y cuando hay un desperfecto el sistema te da una señal de alerta y lo podés corregir”.

Mensaje a los votantes. “Que nos acompañen para cambiar esta historia, estamos a cinco senadores de lograr que el kirchnerismo se siente a discutir los problemas reales de la gente. Hay que terminar con los impuestos que nos acorralan, hay que producir, sacarle la pata de la cabeza al chacarero, tener a los chicos en la escuela. Somos los que podemos quitarle la mayoría a Cristina, y que tengamos más Diputados para poder discutir los problemas reales de los argentinos. Estamos trabajando juntos con Facundo, hicimos una elección histórica, pero necesitamos más votos para llevar los temas centrales al Congreso”.

River. “He logrado tener un lugar de encuentro con mis hijos en la cancha, pero no se me dio por la política en River, quiero disfrutarlo de esa manera, como hincha. Cuando uno repasa la historia de D’Onofrio, agasajando a otros presidentes, y te das cuenta de la historia que hemos vivido con el Muñeco, entra en la historia de los más grandes técnicos de River junto a Ramón Díaz, el Bambino, Angelito. Esos son los técnicos de la historia de River”.