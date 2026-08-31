Incomparable: los números de Messi en la Selección

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina y cerró una etapa histórica que comenzó en agosto de 2005, cuando debutó en el equipo mayor bajo la conducción de José Pekerman.

A lo largo de 21 años con la camiseta albiceleste, el rosarino disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y entregó 66 asistencias. Esas cifras lo dejaron como el futbolista con más presencias, el máximo goleador y también el principal asistidor de la historia del seleccionado nacional.

Su recorrido estuvo acompañado por una de las etapas más exitosas del fútbol argentino. Messi fue campeón del Mundial de Qatar 2022, levantó las Copas América de 2021 y 2024 y también ganó la Finalissima 2022. A esos títulos con la Mayor se suman la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

Además, tal como recuerda TyC, el capitán participó de seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, un registro que lo coloca entre apenas tres futbolistas que alcanzaron esa cantidad de participaciones.

En las Copas del Mundo convirtió 21 goles, cifra que lo ubicó entre los máximos anotadores históricos de la competencia. Su recorrido mundialista incluyó las finales de Brasil 2014 y 2026, además de la consagración en Qatar 2022.

La despedida llegó después de que el propio Messi comunicara que sentía terminado su ciclo. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó al anunciar que ya no volverá a vestir la camiseta argentina.

De esta manera, se cierra una de las historias más importantes de la Selección: más de dos décadas, 207 encuentros y una colección de récords y títulos que marcaron definitivamente una era del fútbol argentino.