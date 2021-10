Espert y el conflicto mapuche: “A la violencia hay que responderle con más violencia”

José Luis Espert visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 en el marco de la campaña para las elecciones que se celebrarán en algo más de dos semanas y dejó conceptos muy claros en relación al estilo de país que promueven tanto él como su equipo.

“Haremos un acto en el Parque Ecológico, un bautismo ciudadano en el Julio Argentino Roca (ex Campaña del Desierto) después de la consulta popular que Héctor Gay desconoció. El Intendente no tiene los huevos para hacer valer lo que la gente eligió. Quizás él quería un nombre más kirchnerista”, disparó el economista, en relación a una de las actividades previstas para hoy en la ciudad.

Y redobló la apuesta: “El Presidente (Alberto Fernández) debería tener un poquito de Roca, el mejor de la historia, y enviar las fuerzas nacionales a parar a estos delincuentes que se dicen pueblos originarios, quemando casas y metiendo miedo al sector. A la violencia no se le responde cartas, se le responde con violencia sino qué le queda a la gente de laburo. Yo enviaría la Gendarmería porque no son mapuches, dicen serlo para justificar los actos delictivos”.

“Hoy tenemos piqueteros que cortan la calle, ellos son violentos. Argentina está a punto de comer en un tarro de basura con los que están a favor del sistema empobrecedor que nos gobierna hace tantas décadas. Estamos para terminar con eso, somos gente que venimos del mundo del trabajo, el esfuerzo y el estudio”, aseveró el economista que apunta a mejorar su performance en las urnas el 14 de noviembre.

Los “enemigos” de Espert

Ante la consulta respecto a cuál es el plan que propone su espacio, Espert sostuvo que “tenemos muy en claro qué hacer. Gente como Pichetto, Cristina y Vidal viven en una especie de plato volador y desconocen los problemas de la gente. Nosotros queremos ser una pesadilla para los chantas, chorros, delincuentes y tranzas que dicen defender a la gente. Yo hablo de corporaciones y quedarse con la política es quedarse corto, acá hay un sistema más que una casta compuesto por políticos, sindicatos, Poder Judicial y algunos empresarios”.

“Lo de los Precios Cuidados es un acting del gobierno para justificar su fracaso en la política inflacionaria y echarle la culpa al resto. Es lo mismo que con el FMI, le echan la culpa a ellos ante un eventual default que esperamos no ocurra. Si vos le debés plata a alguien, lo vas a cagar o le vas a pagar. Las deudas se pagan y dada la enormidad de lo que hay que abonar al Fondo que son los países del mundo, hay que llegar a un acuerdo con tu acreedor porque sino el país se prende fuego y los argentinos se tienen que ir a Marte, donde no hay oxígeno”, añadió el dirigente de Avanza Libertad, acompañado de la segunda en la lista que encabeza (Carolina Píparo) el candidato a legislador provincial Guillermo Castello y el postulante a ingresar al HCD, Martín Barrionuevo.

En tal sentido, exclamó que “la gente no la pasa mal por pagarle al FMI. Hay un sistema que vive de la pobreza y el miedo de la gente. Por eso nosotros estamos proponiendo algo totalmente diferente, que ya está inventado. Hay al menos 150 países que hacen lo que nosotros decimos, usan al mundo como una oportunidad de comercio, con un Estado razonable sin esclavizar impositivamente al ciudadano y donde no hay sindigarcas que defraudan al trabajador y destruyen a las empresas. Hacemos campaña diciendo lo que vamos a hacer aunque cueste votos”.

Espert, el frases

“Tenemos que terminar con las leyes laborales, por eso cuando lleguemos a la Cámara de Diputados vamos a llevar lo que propusimos en campaña. La negociación colectiva debe ser descentralizada. No se puede igualar a Smata con un taller mecánico con cinco empleados. Los secretarios generales de los gremios no pueden durar décadas y los aportes de los trabajadores a los sindicatos deben ser voluntarios. También debe haber democracia sindical cuando nos costó sangre conseguir ese modelo como país”.

“Los debates televisivos me gustaron porque expusimos a la Izquierda como algo cavernícola. Del Caño me validó a la Unión Soviética cuando ya no existe. Por la modalidad del debate no pude debatir con Santilli y Toloza Paz. Con Randazzo me había cruzado un par de días antes en el Coloquio de IDEA”.

“Estoy harto de atorrantes que hablen ante empresarios sobre liberalismo cuando años antes decía todo lo contrario. Nunca pensé una interna en Cambiemos, sí propuse una gran PASO opositora contra el demente de Kicillof. Elección tras elección seguimos mejorando nuestro caudal de votos. Ahora vamos a buscar el millón de votos para meter cuatro o cinco legisladores”.

“Lo de la convocatoria a declarar de Macri fue algo circense, aunque me pareció bien que se haya presentado porque uno tiene que dar la cara”.

“La gente que nos gobierna está mal de la cabeza. Chaleco de fuerza y al Borda. Creen que la libertad genera crisis, como si fuéramos simios drogados. Las crisis se generan por malas decisiones. Sobran los ejemplos: Cuba, Venezuela, Corea del Norte, todos muertos de hambre. La sucesión de crisis transforman a Argentina en villas miserias”.

“Somos una oposición muy clara al kirchnerismo, lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia democrática y no creemos que la otra oposición existente tenga las ideas claras para salir adelante de una vez. Para transformar un plan social en trabajo se necesitan cambios profundos, veo mucha demagogia en todo esto”.

“Hemos corrido el debate hacia el sentido común: hoy Massa, Cristina y Vidal hablan de lo que hablábamos hace 30 años. Cuidado con los falsos que nos han fundido, los originales estamos acá, en Avanza Libertad. No hablamos de 2023 porque la gente tiene muchas urgencias, los que lo hacen son parte del problema más que de la solución”.