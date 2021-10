“Que insulte una platea es normal, pero que venga el vicegobernador es increíble”, dijo el DT de Olimpo

El técnico de Olimpo, Carlos Mayor, fue noticia en las últimas horas al protagonizar, de manera involuntaria, serios incidentes en la cancha de Deportivo Madryn durante la tarde del domingo.

Tal como informó La Brújula 24, una vez finalizado el encuentro –perdió el aurinegro-, el DT fue tomado del cuello por una persona que presumiblemente sería allegado al vicegobernador de la provincia de Chubut. Un verdadero escándalo.

Al respecto, en declaraciones formuladas al programa Olimpo de Primera, el entrenador dijo que “que te insulten los hinchas, la platea, estoy acostumbrado, pero que venga el vicegobernador me puso loco”.

💬 “Que te insulten de la platea o los hinchas, estoy acostumbrado pero que venga el vicegobernador… Es la primera vez que me pasa una cosas así, no lo puedo creer”.



✍️ Carlos Mayor se refirió a los incidentes post Deportivo Madryn – #Olimpo. pic.twitter.com/UxrJYjGyfc — OlimpoDe1ra (@OlimpoDe1ra) October 3, 2021

“Cuando le fui a preguntar qué me estaba diciendo, ahí me agarró uno de atrás y me tiró. Me gusta hablar de lo futbolístico, es la primera vez que me pasa algo así en mi vida. Y más, que venga el vicegobernador, no lo puedo creer”, señaló con indignación.

Consultado respecto de las repercusiones en el vestuario, Mayor explicó que “fuimos y nada, hubo algunas discusiones, pero se fueron. Estoy sorprendido, que vengan de la gobernación no lo puedo creer. El árbitro tuvo una actuación correcta, creo que nos ganaron bien, el primer tiempo fue ellos y el segundo nuestro”.

“Yo iba a ir a saludar y entró este personaje, la verdad que me puse loco porque estaba caliente y me vino a insultar”, remarcó.