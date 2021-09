Boudou culpó Guzmán por la derrota: “Su visión fue en contra de lo que dijo el Presidente”

Luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara en su cargo al ministro de Economía, Martín Guzmán, y trascendiera que este jueves el gobierno anunciará una batería de medidas económicas para revertir el mal humor que la sociedad expresó en las PASO, desde el kirchnerismo duro siguen pidiendo la renuncia del cuestionado funcionario, a quien responsabilizan de la derrota electoral.

“Entre las causas del descontento de la gente están los números socioeconómicos, que son una herencia del gobierno de Macri y no fueron generados por Alberto Fernández”, explicó el ex ministro de Economía, Amado Boudou, al ser entrevistado en AM 750.

“Los números socioeconómicos en los cuales se votó fueron muy significativos para esta elección. Esto no es un tema nuevo, por lo menos para nosotros. Pero está la visión del ministro Guzmán, que fue en el sentido contrario y te diría que hasta contra pelo de lo que fue señalando el Presidente en la campaña y hasta el último día y cuando lo escuchamos la misma noche de la elección con reflexiones importantes”, remarcó al señalar la culpabilidad del Ministro por no saber interpretar el descontento de la gente, que no puede llegar a fin de mes.

“Nuestro espacio político hizo una mala elección. Sería interesante tratar de desmenuzar con calma y tranquilidad cuáles han sido las aristas” que llevaron a este resultado adverso en las urnas deslizó Boudou.

“Ahí yo veo un problema que no se ha podido destrabar, sobre todo la hoja de ruta y la prioridad que el Ministro Guzmán le ha dado a su gestión”, dijo en alusión a sus permanentes negociaciones con el FMI, el Club de París y otros acreedores externos para pagar la deuda que dejó Macri.

“Guzmán hizo foco en las finanzas. No vemos al ministro hablando de los temas de la economía sino de finanzas”, arremetió el ex funcionario de Cristina Kirchner. Y agregó que “en Argentina siempre los ministros marcan el camino a seguir por el gobierno”.

Para Boudou, los principales problemas que atraviesa el país hoy fueron heredados por la gestión de Macri: ingresos muy malos de la población, aumento fuerte del desempleo y caída de la actividad económica. “Por ese camino no podés tener mercado interno ni proceso de inversión sustentable porque la economía se reduce a un modelo importador que sabemos el daño que le ha hecho a la vida de los argentinos”, enfatizó.

El ex ministro de Economía insistió en que la sociedad necesita “un shock distributivo” que contemple a las jubilaciones y a la Asignación Universal por HIJO (AUH). “El Presidente lo dice una y otra vez que los salarios le tienen que ganar a la inflación y esto no sucede. Hay un problema instrumental que no se condice con la decisión política del Presidente”, sostuvo para volver a poner en el ojo de la tormenta a Guzmán.

Recordó que “muchas de las paritarias han ido por fuera de la pauta que analiza el Ministro de Economía” pero que sin embargo ese dinero no llegó al bolsillo de los argentinos porque no se le prestó atención al tema de los precios, sobre todo de alimentos y remedios.

“Hay que tomar medidas no sólo que tengan que ver con los ingresos de la población sino también con los ingresos de los comerciantes y el empresariado nacional que tienen la misma expectativa”, concluyó Boudou.

