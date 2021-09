Investigarán por qué las urnas en las que votaron Fernández y Macri tenían la faja rasgada

Un detalle en la foto de votación del presidente Alberto Fernández en la sede de la UCA en Puerto Madero llamó la atención en las redes sociales y algo similar se vio después en la imagen del voto de Mauricio Macri, en Palermo. La urna donde depositaron su voto tenían las fajas rotas y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

El fiscal federal Ramiro González, que subrogan la fiscalía electoral de la Capital Federal, abrió un expediente para determinar si hubo alguna irregularidad en las urnas de las mesas en las que votaron Fernández y Macri. Fue en base a las imágenes que circularon que distintos ciudadanos hicieron llegar sus consultas a la fiscalía de González, explicaron fuentes judiciales.

¿Cuál puede ser la explicación? Según el sitio Reverso, que se dedica a chequear este tipo de cuestiones para las elecciones, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmaron en un caso similar ocurrido en 2019 que esto es habitual porque las autoridades de mesa deben abrir las urnas para retirar los objetos necesarios que vienen dentro para el proceso electoral o verificar que estén vacías.

La faja que garantiza la seguridad de la urna no es la que se señala en redes sino otra, que no figura en el recorte de las imágenes virales y no presenta roturas como se ve en las imágenes completas.

“El presidente de mesa puede recibir la urna armada o sin armar. Si la recibe armada, tiene la obligación de cortar esas fajas y abrir la urna para verificar que no haya nada dentro antes de comenzar las elecciones”, señalaron. A su vez, afirmaron que a veces “los útiles y demás elementos para la autoridad de mesa, como el padrón, vienen dentro de la urna”, por lo que debe ser abierta para retirar estos objetos.

A la autoridad de mesa se le entrega también una faja ancha que es la que garantiza la seguridad de la urna y ésta no debe estar rota.

En la imagen viral de Bordet votando sólo se puede ver una parte de la urna con una cinta rota a los costados y un círculo celeste que la resalta. Esto contribuye a generar desinformación porque en la imagen completa, en cambio, sí se puede ver la urna sellada con la faja de seguridad ancha sin roturas.

