Uset: “El camino para el 2023 es muy largo”

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, consideró que de cara a la interna de Juntos que se dio en ese municipio, “el camino para (las elecciones) del 2023 es muy largo” y que “nada debería distanciarnos” para las legislativas de este año.

“Nosotros transitamos la interna seccional conviviendo, en el bloque, en el ejecutivo. Obviamente cada uno empujando su interna. Nosotros alineados con (Diego) Santilli y la gente del radicalismo con (Facundo) Manes.

El funcionario agregó que la participación en Coronel Rosales superó las expectativas al ubicarse preliminarmente en 73%.

En cuanto a las elecciones de intendente de 2023 agregó que espera que la ley que impide un tercer mandato se mantenga, pues no quiere presentarse.

“No me puedo volver a presentar porque por ahora está limitado por ley, y espero que se mantenga. La manera en que viví la intendencia me ha consumido, con mucho compromiso y no me daría el cuerpo para una tercera”, concluyó.