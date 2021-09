Barassi sorprendido con la visita de Soy Rada a “100 argentinos dicen”

Match Game llegará a la pantalla de eltrece a partir del lunes 13 de septiembre a las 14.30 hs, motivo por el que 100 argentinos dicen cambiará de horario y saldrá a las 18 hs. Como no podía ser de otra manera, Soy Rada visitó a Darío Barassi y el conductor le puso los puntos en pleno programa.

Todo comenzó cuando la familia Siniego obtuvo 50 mil pesos en el dinero rápido tras derrotar a los Engler y Darío realizó su habitual baile “5-0, 5-0”, que indica que el equipo logró atravesar la primera ronda de manera exitosa. Luego llamó a la familia Lachat e inesperadamente apareció Agustín Soy Rada Aristarán en el estudio de 100 argentinos dicen dejando a todos con la boca abierta.

“¡Eso! ¡Bravo! ¡Me gusta!”, celebró Soy Rada mientras caminaba hacia el puesto de capitán ante las cámaras. “¿Qué es esto?”, preguntó Barassi visiblemente indignado. “¡Mirá como estoy! ¿Cómo estás, Darío?”, quiso saber el futuro conductor de Match Game.

Lo cierto es que Darío no pudo evitar sincerarse con respecto a la presencia de su colega en el piso del programa. “Lo bien que da en cámara, ¡Me genera un odio!”, manifestó Barassi mientras colocaba las tarjetas a uno de los lados de su rostro como tiene acostumbrado a su público.

“¿Qué carajo hacés acá?”, quiso ahondar sobre los motivos de su repentina incorporación a 100 argentinos dicen. “Me estoy acostumbrando al horario”, lo chicaneó Rada. “¡No, bebito! ¡No, bebito!”, expresó Darío con total incredulidad. “Te lo tenía que decir”, le advirtió Agustín.

Entonces, Barassi le preguntó: “¿Vos me querés decir que a partir de ahora arrancás a las 14.30?”. “Así me acaban de informar, y sí, estoy acá acomodándome. Sintiendo cómo me calza este momento del día”, le contestó Aristarán.

“Tengo dudas, tengo dudas”, aseveró Barassi ante las palabras de su colega. “Porque por un lado lo amo y es talentosísimo y quiero que triunfe pero por otro lado yo hice crecer este horario”, lanzó. “¿Qué había antes de mi en este horario? ¿Qué había antes de mi en la televisión? ¿Qué había antes de mi en el mundo?”, disparó exaltado.

Al ver su reacción, Soy Rada le agradeció por darle la oportunidad de tomar su lugar en el horario de las 14.30 hs en la pantalla de eltrece y Darío no pudo evitar mostrar su indignación por ello. “Me va a cagar el año. Este año terminaba yo siendo tapa de todos los medios, Martin Fierro, el conductor del año y viene este forro, y me lo va a robar”, aseguró el conductor de 100 argentinos dicen.

Fuente: El Trece.