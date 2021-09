“Me dijo es que tenía problemas con la madre de su hija”

Sin dar su dirección ni su nombre real, por temor a posibles represalias, una mujer muy cercana a “El Mendocino” –Juan Ramón Romero Miranda fue asesinado en las últimas horas– dialogó esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre la vida del ahora difunto ex convicto.

“Vino la policía a avisarme a la madrugada de lo que había pasado. Uno nunca piensa que va a terminar así, pero son cosas que pasan. Yo no se absolutamente nada de lo que puede haberle pasado, no soy un familiar. Es una amistad la que teníamos”, aseveró.

Y agregó: “Sabía que estuvo preso por el caso Suris, pero no por regentear prostíbulos. Yo tengo amigos y hay cosas que les digo y otras que no. Hace unos 3 años y algo que había recuperado la libertad. Lo vi el viernes pasado porque él me traía a la nena para que me visitara”.

Consultada respecto de un posible conflicto previo de la víctima que conociera, sostuvo que “me dijo que tenía problemas con la mamá de la nena por la tenencia, pero en realidad vivía con él”. Y mencionó dificultades “con la pareja de esta mujer”.

Respecto del presente de Romero Miranda, la mujer explicó que “se dedicaba a la venta de autos y materiales de construcción. Desde que salió de la cárcel hizo eso, en realidad le cambió su vida su hija de 4 años, porque él se hacía cargo de lunes a viernes, la llevaba al colegio, le daba de comer, la bañaba, todo”.

“Supongo que no hacía lo de antes porque a Suris no lo vio más”, cerró.