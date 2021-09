Dos autos quedaron destruidos tras un incendio en una vivienda

Dos autos quedaron destruidos luego de que se produjera un incendio en una vivienda ubicada en calle Baigorria al 700, pasadas las 4 de la madrugada de hoy.

Según indicaron los servidores públicos, el Chevrolet Astra y el Mini Cooper afectados se encontraban estacionados en la cochera de la propiedad, lugar en el que el fuego produjo los mayores daños.

Hasta ahora no se conoce cómo se generaron las llamas y no hubo personas lastimadas, ya que los propietarios no se encontraban en la casa al momento del siniestro.

En el lugar trabajó personal de la guarida de Defensa Civil, bomberos del Cuartel Alberdi, y policía del Comando de Patrulla.