Randazzo, sobre la foto de Olivos: “Son unos caraduras y nos toman de boludos”

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 y explicó la razón por la que los bonaerenses deben votarlo en las PASO, dentro de una semana y media. Con relación a la foto de Olivos, sentenció que “siento indignación porque son unos caraduras que nos toman de boludos”.

“La ciudadanía que está decepcionada con razón porque venimos de fracaso en fracaso. Hay que ir a votar y tomar otro camino porque la polarización nos hizo un enorme daño y no resuelve problemas que otros países de la región ya lograron dejar atrás como inflación, la salida de la informalidad, el final de los planes sociales y un mejor sistema educativo que ofrezca salida laboral”, sostuvo el referente del frente Vamos con Vos, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y resaltó: “La pandemia puso aún más en evidencia los problemas que tiene el país en materia educativa, los pibes de escuelas públicas no tienen los 180 días de clases, hay problemas de conectividad, son discusiones que deberían estar en la campaña y solo se habla de temas estúpidos a los que nos llevan las dos fuerzas hegemónicas que son parte del fracaso. Es el juego del macrismo y kirchnernismo”.

“El 12 de septiembre es la gran oportunidad de salir de la trampa, porque en dos años van a sentirse aún más frustrados” florencio randazzo

“Para resolver problemas se le debe dar credibilidad a los dirigentes políticos, la cual ya perdieron Massa y Alberto Fernández que dicen una cosa y hacen otra. El Presidente cambió desde que llegó al poder y no debería ser común, porque el valor más importante es el de la palabra, su prestigio. Nadie le cree nada y tiene dos años por delante. Vos te podés equivocar, pero no mentirle permanentemente”, disparó el ex ministro del Interior.

Sobre su alejamiento del primer mandatario actual, Randazzo recordó que “en 2019, cuando ganó, le mandé el último mensaje a Alberto y nunca más hablé con él. Le envié éxitos y le dije que de lo único que se iba a arrepentir era de lo que no se animaba a hacer. Se nota que mucho caso no me hizo. La palabra tiene más valor que un contrato y es algo que he honrado siempre. Cuando tuve responsabilidades en la función pública, rendí cuentas, con transparencia y sin ninguna causa judicial”.

“Se ha intensificado la grieta y eso nos hace un daño tremendo. Tengo hijos de 20 y 15 años y quisiera que la discusión sobre la marihuana sea seria, por estamos hablando de la salud de nuestros jóvenes. El trámite para conseguir el DNI dejó atrás el Vía Crusis. Con el pasaporte, antes de mi gestión tenías que hablar con algún policía de la Federal para obtenerlo y hoy lo conseguís en 30 minutos en cualquier aeropuerto. Puse en valor el sistema ferroviario, llegamos con un tren a Bahía Blanca, en tan solo tres años. Y logré la llegada de la SUBE, una herramienta tecnológica que bajó los subsidios aportados a los empresarios al contar con datos fehacientes”, ponderó el dirigente, en otro segmento de la entrevista radial.

Inmediatamente, apuntó contra la figura de la vicepresidenta: “Cristina eligió a Boudou, Scioli y Alberto Fernández y se tiene que hacer cargo. Ella no optó por mi porque no quiere ningún dirigente que esté legitimado, por eso tenemos el actual Presidente y a Kicillof como gobernador. Se necesita de transformaciones profundas. Vivo en un barrio del Gran Buenos Aires y dejo el auto en la calle porque tengo miedo a una entradera. Nos toman de boludos, solo pedimos que tengan empatía con lo que les pasa a la mayoría de los argentinos, no hay previsibilidad, certezas. Limitan la exportación de carne y no se entiende cuál es la razón, porque pierden todos los eslabones”.

“Pretendo ser presidente en 2023 y quiero transformar de la misma forma que lo hice en cada lugar que ocupé” florencio randazzo

“Cuando el gobierno habla de abrir la economía hay que hablar de igualdad de oportunidades, sino es imposible. En Argentina no existe el crédito en ninguna de sus formas, salvo que tengas mucho dinero y los que están en esa franja la sacan del país o no la reinvierten. Una de las promesas de Alberto Fernández habla de mejorar la jubilación con los intereses de las Leliq, en una ecuación totalmente desventajosa, aún peor que la de Macri. Cuando hablan del impuesto a la riqueza ya se consumieron dos de estos en los primeros ochos meses”, reflejó Randazzo, quien diferenció al peronismo del kirchnerismo: “Estos últimos son oportunistas que buscan cargos”.

Al cierre, resaltó que “con la foto de Olivos sentí indignación, que nos toman de boludos, que no entienden la responsabilidad de un Presidente. Es un delito de acá a la China. Son unos caraduras cuando dicen que no se puso en riesgo la salud de nadie. Procesaron a gente que sacó a pasear al perro y él violó el DNU que firmó de su mano. Merece una tarjeta roja porque es doble el delito, debió predicar con el ejemplo. La gente no pudo despedir a sus seres queridos y de la vacuna hicieron un tema ideológico, trayendo las dosis que ellos quisieron y quitándole la posibilidad a miles de argentinos de no morir.